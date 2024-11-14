Inc. Russia сменил название, владельцев и обновил команду

Бизнес-журнал Inc. Russia в декабре перезапустят под русскоязычным названием «Инк». Это связано с отказом от американской франшизы. Издание сохранит фокус на теме предпринимательства — от малого до крупного бизнеса. Об этом сообщается на сайте издания.

Летом компания сменила владельцев. 100% актива перешли СЕО «Корпорации роботов» Артуру Зархи и владелице Vinci Agency Марии Лапук.

Должность издателя заняла бывший заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Людмила Цой.

Главным редактором «Инка» назначен Андрей Ходорченков. Ранее он был директором по контент-стратегии в медиахолдинге Independent Media.

Изменения затронут и формат медиа: будет выпускаться не только онлайн-издание, но и печатная версия. Кроме того, планируется развитие дополнительных проектов для предпринимателей.

Людмила Цой, издатель «Инк»: «Инк» будем делать еще более полезным, международным и масштабным. Вижу большие перспективы в объединении своего опыта с возможностями, которые открывает передо мной этот проект. Верю в российских предпринимателей и в их продукты.

Inc. Russia выпускается в стране с 2016 года и освещает темы малого и среднего бизнеса.