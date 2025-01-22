Инаугурацию президента США Дональда Трампа посмотрели 24,6 млн телезрителей

Трансляцию церемонии инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января, посмотрели 24,6 млн телезрителей. Такие данные приводит аналитическая компания Nielsen.

В прямом эфире — с 10:30 по местному времени (18:30 мск) до 19:00 (3:00 мск 21 января) — мероприятие показывали 15 телеканалов. Пик внимания аудитории в 34,4 млн зрителей аналитики зафиксировали в 20:15 мск. Инаугурация Трампа вызвала наибольший интерес у американцев в возрасте 35−54 лет.

Как отмечают в Nielsen, нынешний показатель смотрения стал самым низким с 2013 года, когда вторую присягу президента США Барака Обамы наблюдали 20,6 млн человек. Для сравнения: инаугурацию Джо Байдена в 2021 году смотрели 33,8 млн телезрителей, а первую инаугурацию Трампа в 2017 году — 30,6 млн.

Рекордным по числу телезрителей остается вступление в должность 40-го президента США Рональда Рейгана в 1981 году, которое привлекло 41,8 млн человек.