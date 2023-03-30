В России создали отечественный аналог технологии IMAX

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа») разработал новый кинотеатральный формат, сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Вадим Верещагин. По его словам, технология совмещает «максимально чёткое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук».

Сейчас киноформат, который получил название «Космакс», проходит процедуру патентования, рассказал Верещагин.

Как отмечает издание, кинематографическая система с аналогичными техническими характеристиками — IMAX. Права на технологию принадлежат одноимённой канадской компании, прекратившей работу в России в июне 2022 года.

Технологию «Космакс» разрабатывал технический департамент ЦПШ. По оценке Верещагина, затраты на проект составили около 5 млн руб. Первым в этом формате покажут фильм режиссёра Клима Шипенко «Вызов», часть съёмок которого проходила в космосе.

Для показа фильма в формате «Космакс» кинозал должен быть оборудован качественным цифровым кинопроектором и звуковым оборудованием, подчеркнул гендиректор ЦПШ. Кроме того, при съёмках фильма нужно учитывать ряд технических моментов.

«Чтобы конвертировать отснятый материал в «Космакс», картинка исходно должна быть отснята в высоком разрешении, с определённым кадрированием и так далее. «Космакс» сможет поддерживать любой открытый формат (IMAX — закрытый формат). Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате», — пояснил Верещагин.

По мнению старшего аналитика исследовательской компании «Невафильм Research» Светланы Мудровой, востребованность «Космакса» будет зависеть не только от существующей инфраструктуры, но и от наличия подходящего контента в прокате.

Гендиректор кинокомпании Art Pictures Studio Денис Баглай считает, что спрос на премиальный формат уже сложился у определённой части аудитории, посещающей кинотеатры. В среднем на IMAX приходилось до 10% от общих кассовых сборов фильма, выпущенного в этом формате. Формат «Космакс» может быть востребован у продюсеров, предполагает Баглай.

Мнение о необходимости премиального формата для больших экранов вместо IMAX разделяет и гендиректор объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. «Премиальный формат — это плюс 50% к стоимости кинобилета. Если в среднем по сети она составляет порядка 300 руб., то показ фильма в премиум-формате — 450 руб.», — отметил Васясин.

По данным «Невафильм Research», в 2021 году в России насчитывалось 50 кинозалов IMAX. 29 из них входили в объединённую киносеть «Синема парк» и «Формула кино», указал Васясин. После того, как IMAX запретила использовать в России одноимённый формат для показа отечественных фильмов, объединённая киносеть обратилась в суд.

22 марта 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал IMAX исполнять договоры с кинотеатрами сети. Однако, по словам Васясин, канадская компания не возобновила работу. Оспорить решение арбитража IMAX может в течение месяца.