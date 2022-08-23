Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
СберМаркетинг
Аукцион без молотка

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.08.2022 в 09:45

IMAX запретила прокатчикам в России показывать отечественное кино в одноимённом формате

Владельцы киносетей могут использовать оборудование, но на показ фильмов в формате необходимо разрешение компании

1

Канадская компания IMAX запретила использовать в России одноимённый формат для показа отечественных фильмов. По словам гендиректора объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясина, оборудование для показов принадлежит прокатчикам, но согласие компании необходимо, чтобы использовать формат. Об этом он рассказал в интервью РБК.

IMAX (Image Maximum, «максимальное изображение») — киноформат, который позволяет сделать изображение более ярким и чётким, создающим эффект погружения для зрителей за счёт большего масштаба и особенной длины экрана, больше поля зрения человека. Технология запатентована канадской компанией IMAX — права распространяются не только на оборудование, но и на камеры, софт для обработки видео и особые колонки, создающие объёмный звук.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — пояснил Васясин.

По его мнению, ушедшая с 1 июня с российского рынка и закрывшая офис в стране IMAX вернётся при первой возможности, однако российская сторона намерена исключить возможность одностороннего ухода компании.

В противном случае компании предстоят суды. «Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — отметил Васясин.

Мария Полищук
IMAX
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.