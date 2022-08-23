IMAX запретила прокатчикам в России показывать отечественное кино в одноимённом формате

Канадская компания IMAX запретила использовать в России одноимённый формат для показа отечественных фильмов. По словам гендиректора объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясина, оборудование для показов принадлежит прокатчикам, но согласие компании необходимо, чтобы использовать формат. Об этом он рассказал в интервью РБК.

IMAX (Image Maximum, «максимальное изображение») — киноформат, который позволяет сделать изображение более ярким и чётким, создающим эффект погружения для зрителей за счёт большего масштаба и особенной длины экрана, больше поля зрения человека. Технология запатентована канадской компанией IMAX — права распространяются не только на оборудование, но и на камеры, софт для обработки видео и особые колонки, создающие объёмный звук.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — пояснил Васясин.

По его мнению, ушедшая с 1 июня с российского рынка и закрывшая офис в стране IMAX вернётся при первой возможности, однако российская сторона намерена исключить возможность одностороннего ухода компании.

В противном случае компании предстоят суды. «Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — отметил Васясин.

