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01.11.2022 в 09:35

Киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» через суд требует принудить IMAX к работе в России

Компания намерена добиться выполнения договорных обязательств от канадской корпорации

Объединённая киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» подала в суд иски «о понуждении к исполнению обязанности в натуре» к канадской компании IMAX. Киносеть требует от разработчика систем для съёмки и проецирования картинки в большом формате выполнения своих договорных обязательств, следует из определений Арбитражного суда Москвы, опубликованных в электронной картотеке арбитражных дел.

Иски от двух юрлиц киносети («Синема парк» и «Райзинг стар медиа») поступили в суд 26 октября, но пока оставлены без движения, так как истец не приложил к обоим документам выписку из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения ответчика. Представители объединённой киносети должны устранить недостатки до 29 ноября 2022 года. Первым обращения киносети в суд обнаружил «Коммерсантъ».

IMAX прекратила деятельность в России в июне. В августе компания запретила использовать в стране одноимённый формат для показа отечественных фильмов. Тогда гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясина говорил РБК, что киносеть намерена через суд добиваться от IMAX соблюдения условий контракта, если до конца года компания не возобновит работу. Васясин также подчёркивал, что оборудование для показов принадлежит прокатчикам, однако, чтобы использовать формат необходимо согласие IMAX.

Ранее российские киносети подавали иски к IMAX, но с требованием расторгнуть договор на обслуживание проекторов. В августе Арбитражный суд Челябинской области принял иск от компании «Империя игр» (оператор сети «Мягкий кинотеатр»). По данным «Невафильм Research», «Мягкий кинотеатр» года закрыл 32% кинозалов в течение первой половины 2022 года.

Как отмечает «Ъ», представителей IMAX на предварительных заседаниях не было. Следующее слушание назначено на 6 марта 2023 года. Источник издания на медиарынке утверждает, что у IMAX «никого не осталось» на российском рынке.

Формула кино и Синема парк
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