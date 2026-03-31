Илья Левинсон стал директором практики интегрированных коммуникаций в «Михайлов и Партнеры»

Илья Левинсон назначен директором практики интегрированных коммуникаций в группе компаний «Михайлов и Партнеры». Топ-менеджер сфокусируется на комплексных стратегиях для клиентов и проектах, предполагающих нестандартные решения и широкий спектр инструментов. Об этом Sostav рассказали в «Михайлов и Партнеры».

Ранее Илья возглавлял агентство «Монстарс», а до этого был креативным директором в Vinci Agency. Эксперт работал с крупнейшими технологическими компаниями, маркетплейсами, банками и брендами FMCG, в числе которых «Яндекс», «Т‑Банк», Ozon, «Логика Молока», «Всеинструменты.ру», «Сбер», «Точка», «Бургер Кинг», «Авито», «Норникель», Цифровая платформа МСП и др.

Илья Левинсон, директор практики интегрированных коммуникаций в ГК «Михайлов и Партнеры»: Все хотят make marketing great again, но пора уже признать, что как раньше не будет. Из-за перегретого медиаландшафта интегрированный подход — это уже не роскошный максимум, а базовый минимум, без которого ощутимого результата не добиться. Сбор стратегической архитектуры — задача, требующая редкой комбинации насмотренности и гибкости, поэтому особенно ценны команды, которые обладают таким опытом. Экспертиза «Михайлов и Партнеры» позволяет уверенно работать на любых рынках, с любыми задачами и инструментами, а масштаб знаний и практики не имеет аналогов в отрасли.

В «Михайлов и Партнеры» рассчитывают, что опыт Ильи в построении коммуникаций и управлении проектами позволит агентству укрепить позиции на рынке комплексных решений, объединяющих пиар, диджитал и маркетинговые инструменты.