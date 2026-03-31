Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.03.2026 в 18:00

Илья Левинсон стал директором практики интегрированных коммуникаций в «Михайлов и Партнеры»

Топ-менеджер сфокусируется на комплексных стратегиях для клиентов

Илья Левинсон

Илья Левинсон назначен директором практики интегрированных коммуникаций в группе компаний «Михайлов и Партнеры». Топ-менеджер сфокусируется на комплексных стратегиях для клиентов и проектах, предполагающих нестандартные решения и широкий спектр инструментов. Об этом Sostav рассказали в «Михайлов и Партнеры».

Ранее Илья возглавлял агентство «Монстарс», а до этого был креативным директором в Vinci Agency. Эксперт работал с крупнейшими технологическими компаниями, маркетплейсами, банками и брендами FMCG, в числе которых «Яндекс», «Т‑Банк», Ozon, «Логика Молока», «Всеинструменты.ру», «Сбер», «Точка», «Бургер Кинг», «Авито», «Норникель», Цифровая платформа МСП и др.

Илья Левинсон, директор практики интегрированных коммуникаций в ГК «Михайлов и Партнеры»:

Все хотят make marketing great again, но пора уже признать, что как раньше не будет. Из-за перегретого медиаландшафта интегрированный подход — это уже не роскошный максимум, а базовый минимум, без которого ощутимого результата не добиться. Сбор стратегической архитектуры — задача, требующая редкой комбинации насмотренности и гибкости, поэтому особенно ценны команды, которые обладают таким опытом. Экспертиза «Михайлов и Партнеры» позволяет уверенно работать на любых рынках, с любыми задачами и инструментами, а масштаб знаний и практики не имеет аналогов в отрасли.

В «Михайлов и Партнеры» рассчитывают, что опыт Ильи в построении коммуникаций и управлении проектами позволит агентству укрепить позиции на рынке комплексных решений, объединяющих пиар, диджитал и маркетинговые инструменты.

Андрей Быкасов, гендиректор ГК «Михайлов и Партнеры»:

Илья — один из самых ярких и профессиональных молодых топ-менеджеров на коммуникационном рынке. Его работа в команде МиП позволит нам быть еще более релевантными для ведущих компаний и брендов, которые прежде всего ценят интегрированный подход, эффективные идеи и способность коммуникаций влиять на результат бизнеса.

Кадры Назначение ГК «Михайлов и Партнеры»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.