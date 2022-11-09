Илон Маск продал часть акций Tesla почти на $4 млрд

Глава и основатель Tesla Илон Маск продал 19,5 млн акций компании на общую сумму $3,95 млрд, следует из отчёта, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Согласно документу, предприниматель продал часть своей доли в период с 4 по 8 ноября — через неделю после покупки соцсети Twitter. Как отмечает The Wall Street Journal, за этот год Маск продал акции Tesla на общую сумму $19,5 млрд.

8 ноября состояние Маска, богатейшего человека мира, упало примерно до $195,6 млрд, когда акции Tesla достигли 52-недельного минимума.

Процедура сделки бизнесмена с Twitter сильно влияла на котировки Tesla, начиная с момента объявления Маском о намерении приобрести соцсеть. Агентство Reuters отмечало, что инвесторы опасаются, что предприниматель из-за покупки соцсети не уделяет достаточно внимания бизнесу в сфере электромобилей, в то время как конкуренция в этом сегменте растёт.

После завершения сделки состояние миллиардера сократилось на $74 млрд. С начала ноября ценные бумаги Tesla на бирже подешевели с $227 до $191 за акцию.

28 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. После этого он уволил топ-менеджеров соцсети, распустил совет директоров и сократил половину сотрудников.