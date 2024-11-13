Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). Письмо Трампа опубликовано в его социальной сети Truth.

«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит DOGE», — говорится в заявлении.

По словам Трампа, вместе «эти два замечательных американца» проложат путь к «ликвидации правительственной бюрократии», сокращению избыточных нормативных актов и расточительных расходов, а также реструктуризации федеральных ведомств.

Комментируя в соцсети X свое назначение, Маск заверил, что для максимальной прозрачности деятельность нового департамента будет отражена в интернете.

Название нового департамента отсылает к криптовалюте Dogecoin (DOGE), которую поддерживает Илон Маск. Она получила свое название в честь популярного интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину.

После выборов в США стоимость Dogecoin выросла более чем вдвое на фоне общего всплеска на криптовалютном рынке, которое связано с ожиданиями «более мягкого» регулирования при администрации Трампа. Акции Tesla, принадлежащей Маску, выросли примерно на 30% с 5 ноября.