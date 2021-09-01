Ихаб Рафик-Амин возглавит Procter & Gamble в России и Восточной Европе

Компания Procter & Gamble (P&G) объявила о назначении Ихаба Рафика-Амина старшим вице-президентом и главой компании в России и регионе Восточной Европы с 1 октября 2021 года. Он сменит на этом посту Сотириоса Маринидиса, который уйдет на пенсию после 30 лет карьеры в компании. Последние девять лет Маринидис занимал пост главы P&G в Восточной Европе, сообщили Sostav в компании.

До назначения на должность Рафик-Амин занимал пост старшего вице-президента категории «Средства для бритья» на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. В 1995 году он начал работу в Gillette (принадлежит P&G) и на протяжении карьеры работал с такими брендами, как Gillette, Venus и Braun.

За 27 лет своей карьеры в P&G Рафик-Амин занимал различные руководящие позиции в Европе, Азии, Африке и Северной Америке в сфере бренд-менеджмента, маркетинга, продаж и развития бизнеса. В 2013 году он был назначен на пост вице-президента, а в 2019 году — старшего вице-президента в P&G.

Ихаб Рафик-Амин, старший вице-президент и глава P&G в России и регионе Восточной Европы: Для меня большая честь и ответственность возглавить такой важный для Procter & Gamble регион, как Восточная Европа, входящий в десятку приоритетных рынков компании. Уверен, что вместе с командой настоящих профессионалов P&G, надежными партнерами и портфолио легендарных брендов нам и дальше удастся восхищать миллионы покупателей, помогая в бытовых заботах.

Сотириос Маринидис начал карьеру в P&G в 1990 году в качестве стажера. Он занимал пост директора по маркетингу категории «Уход за тканями и домом» в России, а также пост генерального директора P&G на Украине и Балканах, а в 2011 году стал вице-президентом компании. В 2016 году Сотириос Маринидис был назван «Бизнесменом года» Американской торговой палатой, а в 2019 году получил премию Торгово-промышленной палаты РФ и за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности.