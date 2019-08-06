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06.08.2019 в 17:10

ИКЕА запускает кампанию, чтобы сделать жизнь россиян более экологичной

Кампания носит название «Это не мусор»

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ИКЕА задалась целью вдохновить миллионы людей на более экологичный образ жизни, сообщается в пресс-релизе компании. Она запускает кампанию «Это не мусор» и специальное мобильное приложение IKEA Better Living.

В рамках кампании ИКЕА будет делиться информацией о ежедневных простых действиях, благодаря которым каждый человек может заботиться об окружающей среде и экономить ресурсы. Как организовать сортировку мусора дома и как отходы могут стать ценным ресурсом. Например, более 50% товаров в ассортименте ИКЕА уже производятся из переработанных материалов.

Одна из наиболее глобальных проблем современности — это мусор. Ежегодно россияне выбрасывают около 70 млн тонн мусора, более 90% которого отправляется на свалки. Их территория каждый год увеличивается почти на 4000 км², что равно общей площади Москвы и Санкт-Петербурга.

В IKEA Better Living будут доступны 75 небольших заданий в виде игры. Среди них: сократить время в душе на несколько минут, оставить еду в контейнере на завтра, начать сортировать мусор, поменять лампы накаливания на светодиодные.

Для большего вдохновения компания запускает соревнования среди пользователей приложения. Победители получат подарочные карты и товары для более экологичной жизни. Для участия надо зарегистрироваться в приложении и присоединиться к конкурсу с 5 по 12 августа и с 13 по 20 августа.

Наталья Бенеславская, руководитель по устойчивому развитию ИКЕА в России:

Наш образ жизни оказывает огромное влияние на здоровье и состояние планеты. Многие уже осознают масштаб проблем, но либо не знают, как можно помочь, либо считают, что их действия все равно не приведут ни к каким результатам. Мы в ИКЕА верим, что большие изменения начинаются с маленьких — в жизни каждого из нас, и стремимся вдохновить людей. Хотите изменить мир, начав с себя? Присоединяйтесь к нашему движению!

IKEA IKEA Better Living Это не мусор
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