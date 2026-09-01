Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2026 в 14:20

IKEA снизит цены на свои товары для европейцев из-за «роста стоимости жизни»

С 1 сентября покупатели в Европе смогут воспользоваться скидкой до 25% на «широкий ассортимент товаров»

Шведская IKEA с 1 сентября снизит цены на сотни наименований товаров в странах Европы. Компания объясняет решение стремлением сделать продукцию более доступной для покупателей «на фоне роста стоимости жизни». Об этом сообщается на сайте ретейлера.

Общие затраты IKEA на снижение цен составят €1,2 млрд. По словам генерального директора Ingka Group Хувенсио Маэсту, это не разовая мера, а долгосрочные инвестиции, даже если они приведут к сокращению маржи компании.

Цены на широкий ассортимент товаров, включая системы хранения, кресла и диваны, снизятся на 15−25%. При этом перечень продукции и размер скидки будут различаться в зависимости от страны.

В Германии снижение цен затронет более 1,5 тыс. товаров, в среднем их стоимость уменьшится на 20%. В Италии среднее снижение составит 22%.

Кроме того, Ingka Group направит €70 млн на сдерживание цен в Азии и Северной Америке. Компания отмечает, что масштаб изменений будет зависеть от ситуации на отдельных рынках.

IKEA Скидка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.