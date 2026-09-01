IKEA снизит цены на свои товары для европейцев из-за «роста стоимости жизни»

Шведская IKEA с 1 сентября снизит цены на сотни наименований товаров в странах Европы. Компания объясняет решение стремлением сделать продукцию более доступной для покупателей «на фоне роста стоимости жизни». Об этом сообщается на сайте ретейлера.

Общие затраты IKEA на снижение цен составят €1,2 млрд. По словам генерального директора Ingka Group Хувенсио Маэсту, это не разовая мера, а долгосрочные инвестиции, даже если они приведут к сокращению маржи компании.

Цены на широкий ассортимент товаров, включая системы хранения, кресла и диваны, снизятся на 15−25%. При этом перечень продукции и размер скидки будут различаться в зависимости от страны.

В Германии снижение цен затронет более 1,5 тыс. товаров, в среднем их стоимость уменьшится на 20%. В Италии среднее снижение составит 22%.

Кроме того, Ingka Group направит €70 млн на сдерживание цен в Азии и Северной Америке. Компания отмечает, что масштаб изменений будет зависеть от ситуации на отдельных рынках.