IKEA протестирует формат гостиничного бизнеса на Канарах

IKEA сделала еще один шаг за пределы привычного мебельного ритейла — компания открыла бутик-отель на Канарских островах.

Новый отель под названием Las Dunas de Santa Catalina Boutique House расположен в Лас-Пальмасе, на острове Гран-Канария. В отеле всего 20 номеров, рассчитанных на двух- и трехместное размещение. Это классическое бутик-пространство в минималистичном скандинавском стиле: светлая палитра, натуральные материалы, чистая геометрия.

Внутри — все, что нужно для комфортного отдыха: кондиционеры, кофемашины, мини-бары и собственные ванные комнаты. На территории комплекса — открытый бассейн, сад, терраса и лаунж-зоны. Стоимость проживания стартует от €114 за ночь, включая континентальный завтрак.

Интересно, что в визуальном и архитектурном оформлении объекта бренд IKEA практически не упоминается — это намеренная стратегия: компания экспериментирует с «life-at-home»-экосистемой без прямого брендинга.

Отель на Канарах стал частью новой инициативы по расширению присутствия IKEA в сфере гостеприимства. В марте бренд уже открывал аналогичный объект на Майорке, а следующий отель — Las Vegas de Ciudad Jardín Suites — планируется запустить во второй половине года.

Такой формат гостиничного присутствия IKEA позиционирует как «расширение философии комфорта вне дома». Аналитики воспринимают этот шаг как логичное продолжение стратегии компании: IKEA давно работает с решениями для гостиниц, хостелов и арендного жилья, а теперь, по сути, тестирует прямой выход на рынок туризма.