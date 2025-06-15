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18+
15.06.2025 в 10:47

IKEA протестирует формат гостиничного бизнеса на Канарах

Шведский бренд открыл первый бутик-отель в Лас-Пальмасе

IKEA сделала еще один шаг за пределы привычного мебельного ритейла — компания открыла бутик-отель на Канарских островах.

Новый отель под названием Las Dunas de Santa Catalina Boutique House расположен в Лас-Пальмасе, на острове Гран-Канария. В отеле всего 20 номеров, рассчитанных на двух- и трехместное размещение. Это классическое бутик-пространство в минималистичном скандинавском стиле: светлая палитра, натуральные материалы, чистая геометрия.

Внутри — все, что нужно для комфортного отдыха: кондиционеры, кофемашины, мини-бары и собственные ванные комнаты. На территории комплекса — открытый бассейн, сад, терраса и лаунж-зоны. Стоимость проживания стартует от €114 за ночь, включая континентальный завтрак.

Интересно, что в визуальном и архитектурном оформлении объекта бренд IKEA практически не упоминается — это намеренная стратегия: компания экспериментирует с «life-at-home»-экосистемой без прямого брендинга.

Отель на Канарах стал частью новой инициативы по расширению присутствия IKEA в сфере гостеприимства. В марте бренд уже открывал аналогичный объект на Майорке, а следующий отель — Las Vegas de Ciudad Jardín Suites — планируется запустить во второй половине года.

Такой формат гостиничного присутствия IKEA позиционирует как «расширение философии комфорта вне дома». Аналитики воспринимают этот шаг как логичное продолжение стратегии компании: IKEA давно работает с решениями для гостиниц, хостелов и арендного жилья, а теперь, по сути, тестирует прямой выход на рынок туризма.

IKEA протестирует формат гостиничного бизнеса на Канарах IKEA протестирует формат гостиничного бизнеса на Канарах IKEA протестирует формат гостиничного бизнеса на Канарах IKEA протестирует формат гостиничного бизнеса на Канарах
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