IKEA призывает спать на кроватях, а не на столах и стульях

IKEA и агентство The Newtons Laboratory выпустили рекламную кампанию для греческого рынка, в которой с юмором напомнили: сон заслуживает лучшего места, чем офисный стол или неудобный диван. В серии постеров изображены люди, мирно спящие на мебели, явно не предназначенной для сна — на стульях, кухонных столах и даже на телевизионных тумбах.



Кампания обыгрывает распространенную ситуацию, когда сон застает человека врасплох. IKEA показывает ключевые товары бренда, сопровождая их слоганом, мягко упрекающим зрителя: «Если вы все равно собрались спать на мебели IKEA, пусть это будет кровать».

Визуальная реализация подчеркивает узнаваемый стиль IKEA — лаконичность, свет, внимание к деталям. Постеры работают одновременно как напоминание и как шутка, что делает их особенно запоминающимися на фоне традиционных мебельных реклам, акцентирующих внимание лишь на дизайне и цене.

В отличие от навязчивого позиционирования, IKEA делает ставку на наблюдательность и легкую самоиронию — и выигрывает за счет узнаваемости и близости к повседневному опыту.