IKEA построит двухкилометровый магазин с прямой навигацией

Шведский мебельный бренд IKEA анонсировал строительство магазина длиной почти два километра, где покупатели смогут пройти весь маршрут от входа до выхода без поворотов и развилок. Новый формат стал реакцией на жалобы клиентов, которые терялись в классической лабиринтной структуре гипермаркетов бренда.

Как сообщает издание Architectural Digest, линейный магазин будет одноэтажным: клиенты последовательно пройдут через выставочные залы, торговую зону, отдел самовывоза и, наконец, зону касс. По словам представителей компании, такой подход минимизирует фрустрацию, связанную с навигацией, и позволит сосредоточиться на самом процессе покупок.

Для удобства передвижения по двухкилометровому пространству предусмотрен траволатор с возможностью остановки. Кроме того, для посетителей, пришедших исключительно в ресторан IKEA, будет доступен отдельный «быстрый маршрут» к зоне питания, минуя зону продаж.

Ранее компания уже экспериментировала с планировкой магазинов городского формата, однако, как показали опросы, пользователи всё равно испытывали трудности с навигацией. Новый проект должен устранить этот недостаток и задать вектор развития для будущих точек продаж.

О точном местоположении нового магазина пока не сообщается.