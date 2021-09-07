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07.09.2021 в 12:30

Жизнь до акулы «Блохэй»: IKEA запустила реалити-шоу с зумерами в честь своего 25-летия

Его участникам предстояло «выжить» в доме с обстановкой из 90-х и без девайсов бренда

IKEA в Испании совместно с креаторами местного филиала агентства McCann разработали реалити-шоу, приуроченное 25-летию бренда. В съемках инклюзивного проекта приняли участие шесть пользователей (среди них есть представители ЛГБТК+) — все они олицетворяют поколение зумеров, которое привыкло к комфортному обустройству домашнего пространства.

Пользователям предстояло пройти забавные челленджи в доме с обстановкой из 90-х — с громоздкой мебелью, маленькими душевыми, неудобными пододеяльниками и кошмарными сервантами. Все это напомнило атмосферу ретро-ситкомов — в кадре зрители увидят кнопочные телефоны и пленочные фотоаппараты.

У IKEA была роль бдительного «большого брата» — иногда бренд в Дом отправлял посылки со своими товарами, чтобы помочь «выжить» героям шоу. Так компания наглядно показала свой вклад в обустройство интерьеров и значимую роль в жизни пользователей. Как отметила креативная группа проекта, его съемки проходили в Мадриде на студии El Alamo Studios — 20 камер круглосуточного видеонаблюдения зафиксировали более ста часов развлекательного контента.

А российская IKEA запустила движение Homepositive о позитивном отношении к дому. Первым шагом на пути к его философии стала новая маркетинговая кампания «Есть вещи важнее вещей», которую разработала команда агентства Instinct совместно с режиссером Ильей Найшуллером.

IKEA
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