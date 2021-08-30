«Есть вещи важнее вещей»: Instinct и Найшуллер сняли для Ikea ролик о переоценке ценностей

Ikea запустила движение Homepositive о позитивном отношении к дому. Первым шагом на пути к Homepositive стала новая маркетинговая кампания «Есть вещи важнее вещей», запущенная совместно с креативным агентством Instinct , рассказали Sostav в пресс-службе.

В рамках кампании Ikea выпустила ролик о переоценке ценностей и важности отношений между людьми, который снял режиссер Илья Найшуллер под ремикс песни «Somebody to Love». «В центре внимания — взаимоотношения между людьми, а невидимые предметы Ikea отодвинуты на второй план. Потому что в самые важные моменты вы не думаете о вещах», — отмечают в компании.

30 августа, в день запуска кампании, Ikea в России изменила главную страницу своего сайта. Вместо привычных товаров на ней появились самые важные для каждого дома вещи: любовь, нежность, понимание.

Также в этот день компания запустила специальную страницу Homepositive, где в течение всего года будут появляться материалы, которые, по задумке креаторов, «помогут позитивно относиться к своему пространству и ценить разные, даже неидеальные моменты жизни дома».

Пресс-служба Ikea: Homepositive — это движение за новый взгляд на отношения в доме и к дому, за право каждого человека чувствовать себя дома максимально комфортно. Ikea призывает ценить искренние, честные, правдивые моменты жизни дома, даже если для кого-то они кажутся неидеальными. Потому что дом — это самое важное место на земле. И живут в нем самые важные для нас люди.

Состав творческой группы

Ikea (клиент):

Инна Романьоли — Marketing Director

Анна Фокина — Marketing Communication Manager

Ольга Беляева — Marketing Communications Leader Cluster

Ольга Чернова — Marketing Communications Specialist Cluster

Ольга Трукец — Content Specialist

Галина Малашкова — Digital Content Specialist

Иван Нырков — Interior Designer

Instinct (агентство):

Ярослав Орлов — Chief Creative Director

Роман Фирайнер — Chief Creative Director

Антонина Пирогова — Associate Creative Director

Евгений Головань — Associate Creative Director

Анна Захарова — Strategic Planning Director

Марина Вершинина — Client Service Director

Ирина Горнова — Group Account Director

Ксения Михайлова — Senior Account Manager

Татьяна Дмитриева — Producer

Режиссер — Илья Найшуллер

Оператор — Андрей Краузов

Production — Alfafilm