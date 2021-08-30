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30.08.2021 в 09:00

«Есть вещи важнее вещей»: Instinct и Найшуллер сняли для Ikea ролик о переоценке ценностей

Компания отодвинула свою мебель на второй план

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Ikea запустила движение Homepositive о позитивном отношении к дому. Первым шагом на пути к Homepositive стала новая маркетинговая кампания «Есть вещи важнее вещей», запущенная совместно с креативным агентством Instinct , рассказали Sostav в пресс-службе.

В рамках кампании Ikea выпустила ролик о переоценке ценностей и важности отношений между людьми, который снял режиссер Илья Найшуллер под ремикс песни «Somebody to Love». «В центре внимания — взаимоотношения между людьми, а невидимые предметы Ikea отодвинуты на второй план. Потому что в самые важные моменты вы не думаете о вещах», — отмечают в компании.

30 августа, в день запуска кампании, Ikea в России изменила главную страницу своего сайта. Вместо привычных товаров на ней появились самые важные для каждого дома вещи: любовь, нежность, понимание.

Также в этот день компания запустила специальную страницу Homepositive, где в течение всего года будут появляться материалы, которые, по задумке креаторов, «помогут позитивно относиться к своему пространству и ценить разные, даже неидеальные моменты жизни дома».

Главная страница сайта Ikea 30 сентября

Пресс-служба Ikea:

Homepositive — это движение за новый взгляд на отношения в доме и к дому, за право каждого человека чувствовать себя дома максимально комфортно. Ikea призывает ценить искренние, честные, правдивые моменты жизни дома, даже если для кого-то они кажутся неидеальными. Потому что дом — это самое важное место на земле. И живут в нем самые важные для нас люди.

Состав творческой группы

Ikea (клиент):

Инна Романьоли — Marketing Director
Анна Фокина — Marketing Communication Manager
Ольга Беляева — Marketing Communications Leader Cluster
Ольга Чернова — Marketing Communications Specialist Cluster
Ольга Трукец — Content Specialist
Галина Малашкова — Digital Content Specialist
Иван Нырков — Interior Designer

Instinct (агентство):

Ярослав Орлов — Chief Creative Director
Роман Фирайнер — Chief Creative Director
Антонина Пирогова — Associate Creative Director
Евгений Головань — Associate Creative Director
Анна Захарова — Strategic Planning Director
Марина Вершинина — Client Service Director
Ирина Горнова — Group Account Director
Ксения Михайлова — Senior Account Manager
Татьяна Дмитриева — Producer

Режиссер — Илья Найшуллер
Оператор — Андрей Краузов
Production — Alfafilm

IKEA Instinct Найшуллер
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