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18+
17.01.2025 в 08:00

Игровые платформы обяжут согласовывать покупки несовершеннолетних с их родителями

Средства за несогласованную покупку можно будет вернуть

Игровые платформы обяжут согласовывать с родителями покупки, совершенные несовершеннолетними в видеоиграх. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщают «Известия».

Чернышов указал на необходимость установить обязательные требования для игровых платформ, в соответствии с которыми каждая финансовая операция, совершаемая ребенком, будет согласовываться с родителями. В противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств, израсходованных его ребенком.

«Игровые компании оправдываются, что технически сложно проверять каждую транзакцию, но в эпоху цифровых технологий такие пояснения выглядят несостоятельными», — утверждает Чернышов, добавляя, что современные инструменты позволяют проверять возраст пользователя и внедрять родительский контроль.

Эксперты соглашаются с тем, что в детских видеоиграх используется множество манипуляций. Иногда злоумышленники выманивают у несовершеннолетних крупные суммы, обещая взамен игровую валюту и редкие артефакты. Тратить деньги подростков заставляют также агрессивные маркетинговые механики.

В конце прошлого года в России стартовал эксперимент по добровольной маркировке видеоигр. Участие в нем приняли Lesta Games, Astrum Entertainment, VK Play и RuStore, начав присваивать соответствующему контенту сюжетную маркировку.

Видеоигры
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