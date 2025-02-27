Игорь Ким приобрел финансовый бизнес Volkswagen в РФ

Российские финансовые активы Volkswagen, в том числе банк, лизинговую и факторинговую компании, приобрел Игорь Ким, один из бенефициаров «Экспобанка». Об этом сообщает «Коммерсант».

Разрешение президента РФ на продажу российской банковской «дочки» автоконцерн Volkswagen получил 31 декабря 2024 года.

Игорь Ким активно развивает автокредитование в «Экспобанке». Ранее он уже приобрел лизинговые активы компаний Volvo и Mitsubishi. Покупкой актива Volkswagen он еще больше расширил свое присутствие в автобизнесе.

При этом эксперты не исключают, что консолидированные активы в будущем могут быть проданы одному из основных игроков на этом рынке.

Банк был создан еще в 2010 году для реализации программ финансирования продаж автомобилей марок концерна Volkswagen. По итогам 2024 года, согласно рейтингу «Интерфакса», он занимал 135-е место по активам (24 млрд руб.) и 55-е место по капиталу (23,6 млрд руб.). Чистая прибыль за прошлый год превысила 2,2 млрд руб.

Напомним, в мае 2023 года Volkswagen завершил сделку по продаже активов в России. Завод Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге до весны 2022 года производил Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.