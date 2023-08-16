Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Рекламное агентство Zexler
АРИР

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.08.2023 в 13:21

IBM уволит ещё 8 тысяч сотрудников

Их обязанности будет выполнять искусственный интеллект

IBM собирается заменить ещё 8 тысяч сотрудников на искусственный интеллект, сообщает Yahoo. Наибольший удар понесёт подразделение HR. За последние недели компания открыла десятки ИИ-вакансий, чтобы разработать системы для выполнения кадровых задач.

«Роботизировать» отдел будут постепенно, в течение следующих нескольких лет. Прогнозируется, что машины займут до 30% должностей, не связанных с клиентами, в течение пяти лет. Это означает, что работники из финансовой сферы, бухгалтерии, кадров и других скорее всего столкнутся с жесткой конкуренцией с нейросетями, подчёркивает Yahoo.

Ранее IBM заявила о решении уволить 7,8 тыс. персонала, отдав их обязанности искусственному интеллекту.

«В компании трудятся примерно 26 тыс. сотрудников, которые не задействованы в общении с клиентами. Я легко могу представить, что 30% от их числа будет заменено искусственным интеллектом и автоматизацией в течение пяти лет», — подчеркнул гендиректор компании Арвинд Кришна.

Стремясь сократить издержки сотрудников заменяют машинами и другие IT-компании, в том числе Apple и Google.

IBM нейросети ИИ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.