IBM уволит ещё 8 тысяч сотрудников

IBM собирается заменить ещё 8 тысяч сотрудников на искусственный интеллект, сообщает Yahoo. Наибольший удар понесёт подразделение HR. За последние недели компания открыла десятки ИИ-вакансий, чтобы разработать системы для выполнения кадровых задач.

«Роботизировать» отдел будут постепенно, в течение следующих нескольких лет. Прогнозируется, что машины займут до 30% должностей, не связанных с клиентами, в течение пяти лет. Это означает, что работники из финансовой сферы, бухгалтерии, кадров и других скорее всего столкнутся с жесткой конкуренцией с нейросетями, подчёркивает Yahoo.

Ранее IBM заявила о решении уволить 7,8 тыс. персонала, отдав их обязанности искусственному интеллекту.

«В компании трудятся примерно 26 тыс. сотрудников, которые не задействованы в общении с клиентами. Я легко могу представить, что 30% от их числа будет заменено искусственным интеллектом и автоматизацией в течение пяти лет», — подчеркнул гендиректор компании Арвинд Кришна.

Стремясь сократить издержки сотрудников заменяют машинами и другие IT-компании, в том числе Apple и Google.