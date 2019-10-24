Динамический таргетинг и digital-тренды 2019: IAB Russia представила исследование Digital Advertisers Barometer 2019

Рынок интерактивной рекламы продолжает расти. При этом digital уже выходит за рамки интернета и активно интегрируется в классические медиа. Этот рынок прогрессирует и к 2025 году захватит все отрасли и сферы бизнеса, следует из традиционного исследования IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019.

Доля digital внутри рекламных бюджетов составляет 38%, и больше половины опрошенных уверены в ее развитии. 55% рекламодателей, принявших участие в опросе, ответили, что их бюджеты на интерактивную рекламу выросли в 2018 г., и 53% прогнозируют рост в 2019 г. При этом онлайн — компании тратят на интерактивную рекламу на 39% больше, чем офлайн — компании — 72% и 33% соответственно.

Ритейл является мощной площадкой для увеличения объема интернет-рекламы. Компании-ритейлеры прогнозируют рост бюджетов на digital на 73% в 2019 году. В автомобильном секторе игроки ожидают рост на 67%, в фармацевтической отрасли — на 61%. FMCG-компании, как и в прошлом году, заметно сокращают расходы на интерактивную рекламу.

Несмотря на то, что в целом рекламный рынок продолжает расти за счет интерактивной рекламы, динамика расходов на digital-рекламу снижается. В период с 2016 — 2018 гг. 20% компаний увеличили свои бюджеты на digital-продвижение, в 2019 году планируют увеличить расходы на интерактивную рекламу 15% компаний.

Драйверы роста

Основными причинами, по которым растет доля интерактивной рекламы, по мнению участников исследования, являются увеличение проводимого пользователями времени онлайн, возможность точного измерения эффекта от вложений в digital-рекламу, а также богатый выбор целевых аудиторий и эффективность интерактивной рекламы. Также рекламодатели связывают неуклонное развитие interactive ad с ростом аудитории мобильного интернета.

В качестве сдерживающих факторов рекламодатели называют высокую стоимость интерактивной рекламы, а также недостаток квалифицированных специалистов.

Впервые в этом году в рамках исследования IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019 были проанализированы отделы по работе с интерактивной рекламой в компаниях рекламодателей. В среднем интерактивной рекламой занимается четыре человека. Это число чуть выше у онлайн-компаний и сервисов — пять человек и минимально у фармацевтических компаний — два человека.

Доля в медиамиксе

Для повышения эффективности и достижения целей продвижения рекламодатели используют 3 рекламных канала. Кроме интерактивной рекламы популярными являются ТВ и наружная реклама. Причем микс используемых каналов различается в зависимости от категории рекламодателей. Так, FMCG-компании отдают предпочтение ТВ-рекламе, а ритейл в качестве одного из основных каналов, помимо digital, использует OOH.

Digital микс

Самым популярным инструментом интерактивной рекламы в последние три года является таргетированная реклама в социальных сетях — ее использовали 85% опрошенных рекламодателей. При этом половина участников исследования прогнозирует увеличение расходов на таргет в 2019 году.

По-прежнему большинство рекламодателей отдают предпочтение поисковой и баннерной рекламе. Эти форматы применяли 74% и 68% опрошенных соответственно. Онлайн-компании также активно используют лидогенерацию и закупки по CPA и email-маркетинг. Среди оффлайн-медиа сравнительно одинаковыми по популярности являются ТВ, наружная реклама и пресса.



Наиболее востребованными технологическими решениями 63% опрошенных назвали ретаргетинг, 61% отметили популярность digital video в социальных сетях, а в пользу нативной рекламы высказались 55% респондентов. Как и в прошлом году, наибольший потенциал роста у форматов digital video с оплатой за результат, автоматической генерации рекламных сообщений и кросс-медийного планирования рекламных кампаний.

Таким образом исследование иллюстрирует тенденцию к росту использования перфоманс механик, которые направлены на увеличение конверсии в продажи. Причем, по мнению рекламодателей, наиболее эффективным становится видеоформат с интерактивными блоками, благодаря которому возможно за короткое время сформировать у пользователя представление о товаре и побудить совершить покупку. Также по результатам исследования четко прослеживается тренд на создание омниканальных рекламных кампаний с привлечением аудиторных офлайн данных.

Мобильная реклама становится стандартным инструментом

Рекламодатели стали рассматривать mobile как один из важных каналов для продвижения. Для наибольшей части респондентов (45%) мобильная реклама — один из необходимых элементов digital-стратегии. А для 17% компаний она является важным и даже приоритетным направлением.

Метрики и аналитика

Одним из основных показателей эффективности интерактивной рекламы для 75% рекламодателей является увеличение посещаемость сайта. Также для 65% компаний важен охват рекламной кампании. 59% опрошенных оценивают эффективность digital ad по уровню вовлеченности аудитории в коммуникацию с брендом, а для 57% важно, чтобы реклама стимулировала рост частоты поисковых запросов, связанных с брендом.

Борис Омельницкий, Президент IAB Russia, Директор по стратегическому развитию рынка Коммерческого департамента компании «Яндекс»: За шесть лет проведения исследования IAB Russia Digital Advertisers Barometer с 2014 по 2019 год доля интерактивной рекламы в России выросла с четверти почти до половины объема рынка и ежегодный рост продолжался двузначными показателями. Цифровой канал стал главным направлением инвестиций для бизнеса и одновременно с долей рынка возросла ответственность интернет индустрии перед предпринимательским сообществом. Настоящее исследование — это еще один шаг в сторону повышения прозрачности и определенности для рекламодателей и одновременно — это приглашение к дальнейшему сотрудничеству. Ассоциация IAB Russia — это трибуна для бизнеса, заинтересованного в общении с создателями инструментария интерактивной рекламы.

Алексей Беляев, Вице-президент IAB Russia, Руководитель аналитического отдела коммерческого департамента Mail.ru Group: В течение уже шести лет IAB Russia представляет рынку результаты исследования настроений рекламодателей, и каждый год отчет становится все основательней, а тренды, которые читатель может проследить, становятся все более отчетливыми и обоснованными. На мой взгляд, ценность этого исследования возрастает по мере того, как в нем с годами накапливаются знания об эволюции подходов разных бизнесов к digital рекламе, и отчет об этом исследовании становится серьезным доказательством эффективности и популярности digital сегмента рекламной отрасли.

Александр Папков, Вице-президент IAB Russia, сопредседатель индустриального комитета IAB Russia по Big data & Programmatic, сопредседатель отраслевого комитета IAB Russia по DOOH, технический директор Media Direction Programmatic (MEDIA DIRECTION GROUP): Ставшее уже традиционным ежегодное исследование Digital Advertisers Barometer позволяет взглянуть глазами рекламодателей на те изменения, которые происходят в рынке, и определить тренды и новые вызовы. Как показало исследование, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего увеличения объема автоматизированных закупок инвентаря (programmatic), доля которых в США и Великобритании, к примеру, уже превысила 80% от бюджета. Также в этом году стало очевидно, что digital выходит за рамки интернета и активно интегрируется в классические медиа. На данный момент это отчетливо видно на примере DOOH, но в перспективе 2020 года можно ожидать активизацию в области TV и Radio. Это также подтверждается высокой заинтересованностью рекламодателей в таких форматах, как Video и Audio, что нашло отражение в исследовании. Поэтому, говоря об интерактивной рекламе, необходимо понимать, что речь идет о всех медиа.

Виталий Жигарев, Руководитель отдела маркетинга SharpLase: Исследование Digital Advertisers Barometer полностью релевантно ситуации на рекламном рынке. Исходя из результатов исследования, мы видим, что таргетинговая реклама была и остается самым популярным инструментом продвижения. Она позволяет четко нацелиться на нужную ЦА, дает большой охват различных аудиторий как для B2C, так и для B2B, возможность собирать нужные аудитории с VK, FB с помощью пикселя, а затем настраивать на них аудиторные компании как прямые, так и ретаргетинговые в контекстной рекламе. С помощью таргетинга можно как продвигать сам продукт, так и повышать узнаваемость и лояльность к бренду. В целом, уже сейчас понятно, что Digital прогрессирует, и по оценкам экспертов, к 2025 г. захватит все отрасли и сферы бизнеса.

IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019 основан на опросе рекламодателей. Анкета состояла из 30 открытых и закрытых вопросов. Всего в исследовании приняли участие представители 137 брендов и компаний. Больше половины опрошенных (70%) — люди, принимающие решения о распределении бюджета на интерактивную рекламу, чаще всего директора по маркетингу и директора по рекламе. Четверть респондентов (25%) — люди, участвующие в принятии решений по распределению рекламных бюджетов.

Полный текст исследования: IAB RUSSIA DIGITAL ADVERTISERS BAROMETER 2019.