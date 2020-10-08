Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+31
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.10.2020 в 17:05

Серьги из стекла и сумка из ремней безопасности: Hyundai выпустил эко-линейку модных вещей

Кампанией Re:Style 2020 автоконцерн решил привлечь внимание к теме осознанного производства

Hyundai Motor CIS представил новую коллекцию одежды и аксессуаров Re:Style 2020, сообщила Sostav пресс-служба бренда. В ней все вещи сделаны из вторичного сырья, полученного при автомобильном производстве.

Презентация осознанной фэшн-продукции состоялась в соцсетях бренда. Ознакомиться с коллекцией можно будет с 13 октября в pop-up бутике лондонского универмага Selfridges и его онлайн-магазине. Старт продаж пройдет в рамках экологической кампании Project Earth («Проект Земля»), а вырученные средства будут переданы Институту позитивной моды (Institute of Positive Fashion, IPF) при Британском модном совете.

Re:Style 2020 Re:Style 2020 Re:Style 2020 Re:Style 2020 Re:Style 2020 Re:Style 2020

В экологичную линию вошли различные изделия — ювелирные украшения, комбинезоны, рабочие жилеты, сумки и другие предметы одежды, изготовленные из отходов автомобильного производства и материалов, полученных в ходе утилизации машинных отходов. В ее создании приняли участие экодизайнеры известных модных домов, такие как Alighieri, E.L.V. Denim, Public School, pushBUTTON, Richard Quinn и Rosie Assoulin.

Re:Style 2020

Концепция кампании Re:Style 2020 — это наглядное доказательство того, что модный лук можно создать даже из автомобиля, говорят креаторы. Переработанные материалы подушек безопасности, детали лобового стекла и ремней безопасности дизайнеры превратили в сумки, аксессуары и костюмы. Старые машины, которые традиционно были вынуждены ржаветь на свалках, в будущем могут стать частью повседневного гардероба — таков месседж бренда.

Чо Вонхон, исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai:

Hyundai Motor осознает, что этичное потребление и забота об окружающей среде становятся все более важными факторами для наших клиентов в мире, пережившем пандемию COVID-19. С помощью Re:Style 2020 мы показываем еще один вариант приближения к экологичному образу жизни, к которому необходимо стремиться. Переработка ненужных материалов в ценные вещи мотивирует другие отрасли увидеть в отходах новые возможности и вместе двигаться в сторону осознанного эффективного будущего.

Проект Re:Style 2020 нацелен на развитие межотраслевого взаимодействия для создания инноваций в области экологичного дизайна и образа жизни. Эта идея входит в общую стратегию развития Hyundai Motor — например, в планировании и запуске серии электромобилей.

Мировые бренды стали следовать трендам осознанного производства и все чаще посвящать свои кампании заботе об экологии. Так, например, «Чистая линия» (принадлежит Unilever) предложила губернатору Камчатского края Владимиру Солодову создать единый фонд для ликвидации последствий экологической катастрофы в океане, IKEA откроет мебельный секонд-хенд, а Lego объявил о скорой замене материала упаковки на переработанное сырье.

IKEA Lego Экология Hyundai Motor CIS Uniliver Чистая линия
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.