Unilever предложил брендам помочь Камчатке

Косметический бренд «Чистая линия» (принадлежит Unilever) предложил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову создать единый фонд для ликвидации последствий экологической катастрофы. Обращение было опубликовано в Telegram-канале российского подразделения Unilever.

«Чистая линия» призвала российские и международные бренды присоединиться к инициативе и «общими усилиями содействовать нормализации экологической обстановки и сохранению природного наследия Камчатского края».

На прошлой неделе в социальных сетях начала распространяться информация о том, что вода на побережье Камчатки отравлена химикатами. Серферы жаловались на ухудшение самочувствия, берег был покрыт трупами морских животных, а вода окрасилась в желтый цвет.

Ранее сообщалось, что пандемия заставила большее количество россиян задуматься об экологии. Более половины опрошенных считают изменение климата очень важной проблемой. Самыми актуальными вопросами для места своего проживания россияне назвали загрязнение рек, озер и пляжей, мусорные свалки и переработку мусора.