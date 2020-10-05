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05.10.2020 в 11:05

Unilever предложил брендам помочь Камчатке

Компания намерена создать единый фонд помощи

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Косметический бренд «Чистая линия» (принадлежит Unilever) предложил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову создать единый фонд для ликвидации последствий экологической катастрофы. Обращение было опубликовано в Telegram-канале российского подразделения Unilever.

«Чистая линия» призвала российские и международные бренды присоединиться к инициативе и «общими усилиями содействовать нормализации экологической обстановки и сохранению природного наследия Камчатского края».

На прошлой неделе в социальных сетях начала распространяться информация о том, что вода на побережье Камчатки отравлена химикатами. Серферы жаловались на ухудшение самочувствия, берег был покрыт трупами морских животных, а вода окрасилась в желтый цвет.

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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)

A post shared by Юрий Дудь (@yurydud) on

Ранее сообщалось, что пандемия заставила большее количество россиян задуматься об экологии. Более половины опрошенных считают изменение климата очень важной проблемой. Самыми актуальными вопросами для места своего проживания россияне назвали загрязнение рек, озер и пляжей, мусорные свалки и переработку мусора.

Unilever Экология
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