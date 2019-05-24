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24.05.2019 в 12:15

Hyundai интегрировал свои автомобили в новое экстремальное шоу на СТС

На СТС стартует экстремальное шоу «Звезды рулят»

Компания Hyundai Motor CIS стала партнером еженедельного телешоу «Звезды рулят» на телеканале СТС и предоставила для съемок седаны Hyundai Sonata, кроссоверы Hyundai Creta и Hyundai Tucson, а также свою новинку — спортивный автомобиль Hyundai i30 N. Шоу стартует 28 мая, всего запланировано 12 выпусков программы. В его разработке и реализации принимали участие агентства The Story Lab, Daily Heroes Media, Innocean и сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ.

Принимать участие в проекте будут актеры театра и кино и звезды шоубизнеса: Виктор Логинов, Лиза Арзамасова, Наталья Медведева, Виктория Лукина, Роман Юнусов, Иван Жвакин, Валерия Федорович, Юлия Александрова, Александр Соколовский, Денис Косяков, Алина Алексеева, Анна Старшенбаум, Михаил Башкатов, Иван Чуйков, Владимир Селиванов и Влад Соколовский.

Ведущими проекта стали звезды «Шоу выходного дня» телеканала СТС Антон Лирник и Ника Вайпер.

Камаль Мерием, операционный директор The Story Lab:

Когда мы решали задачу клиента Hyundai, мы думали о том, как нам сделать так, чтобы автомобиль всегда был в кадре, его преимущества лаконично, но наглядно были продемонстрированы, а зритель при этом получал бы удовольствие от шоу.

Взяв за основу наш сетевой формат All Star Driving School, мы совместно с коллегами из Daily Heroes Media и продюсерской командой телеканала СТС изменили исходный формат, чтобы он в большей степени соответствовал ожиданиям аудитории канала, и одновременно глубоко на уровне сценария продумали все клиентские интеграции так, чтобы они стали частью шоу.

В этом мы и видим нашу задачу и преимущество — совмещать решение бизнес-задач клиентов с пониманием того, что востребовано аудиторией канала (в данном случае СТС).

По задумке организаторов, участникам «Звезды рулят» предстоят непростые испытания: отвечать на вопросы из разных сфер знаний, одновременно ведя машину; побывать водителем лимузина и погрузчика; наносить макияж в движущейся машине, стоя в ее открытом люке, или стрелять из пейнтбол-ружья в определенные дорожные знаки также из открытого люка едущего авто.

Местом съемок шоу стал Парк технических видов спорта в Печатниках.

Автомобили Hyundai в данном проекте станут участниками непредсказуемого приключения, в котором надо быть стремительным, авантюрным и маневренным. Они покажут потенциальным покупателям другие свои сильные стороны, не всегда заметные на обычном тест-драйве или в автосалоне.

СТС Hyundai Innocean The Story Lab эверест Hyundai Motor CIS Daily Heroes Media
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