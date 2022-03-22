Hybrid.ai: как сейчас продвигать мобильное приложение в России

Разработчики мобильных приложений и агентства больше не имеют возможности использовать Google, Facebook (организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ), TikTok, Twitter для продвижения своих приложений в России. Чтобы продолжать привлекать пользователей, рекламодатели начали активно искать альтернативы. Эксперты программатик-платформы hybrid.ai рассказали Sostav, как можно рекламировать приложения в текущих условиях временного отсутствия доступа к источникам трафика.

Кто ушёл?

Первым на российском рынке приостановил продажу рекламы Google, кроме того пользователям больше недоступны платные приложения в Google Play. К аналогичным мерам присоединилась и Meta (организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ). TikTok также приостановил запуск рекламы для российских пользователей, а уже 8 марта Apple приостановила работу своего сервиса Search Ads.

От действующих ограничений пострадали крупные бренды, малый и средний бизнес, но в большей степени мобильные приложения, для которых Google и Facebook (организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ) были основными каналами продвижения.

Как теперь продвигаться?

Большинству рекламодателей, в первую очередь, на помощь приходит MyTarget с возможностью запускать рекламу в приложениях Mail.ru Group и российских социальных сетях. А также «Яндекс» с доступной экосистемой приложений: «Дзен», «Карты», «Бизнес», «Навигатор». Однако все рекламодатели отмечают перегрев аукционов в этих платформах и значительное удорожание рекламы.

Для продвижения по-прежнему доступны крупнейшие международные рекламные сети, такие как Unity и Chartboost, многим рекламодателям они доступны через мобильные Demand Side Platforms (DSP). Кроме рекламных сетей к DSP подключено множество SSP (Supply Side Platforms), которые агрегируют тысячи приложений и имеют трафик хорошего качества. То есть используя DSP, у рекламодателя отпадает надобность регистрировать множество рекламных кабинетов в разных платформах — всё доступно в одном интерфейсе. Благодаря тому, что в DSP есть доступ к размещению в принципе во всех приложениях, в которых имеется реклама, охват пользователей действительно колоссальный. Например, в Hybe мы получаем более 2 млрд запросов на рекламу в сутки в России, и это количество увеличивается.

In-house DSP как возможность для эффективного продвижения

Именно in-house DSP (англ. digital signal processor — микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов) открывает альтернативные возможности для рекламы приложений прямо сейчас. Главное преимущество — это возможность привлекать действительно ценную аудиторию. Например, в Hybe рекламодатель может видеть из каких приложений приходят пользователи, совершающие конверсии и адаптивно увеличивать закупку в них или отключать неэффективные источники.

Другие возможности:

При помощи MMP-интеграций (AppsFlyer, Adjust, и др.) можно запускать ретаргетинг во всех приложениям, которые установлены у пользователя и где доступна реклама.

Также есть возможность создавать look-alike-аудитории разного размера и точности, как и в рекламном кабинете Facebook (организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ).

В Hybe доступен сбор White lists с помощью машинного обучения на основе данных о пользователях вашего приложения и приложений конкурентов.

Обогатив данные из DMP (англ. data management platform), возможно выстроить триггерную коммуникацию и получить новую аудиторию похожих пользователей.

Также у DSP в in-app есть свои сегменты аудиторий, которые являются отличной альтернативой интересов у соцсетей. Например, возможно собрать пользователей из похожих приложений по категориям («фитнес», «бизнес», «финансы», «криптовалюта» и пр.) и таргетироваться на них для показа рекламы.

Аналитика

Расширенная аналитика — ещё одно преимущество DSP. Например, в Hybe рекламодатель имеет доступ ко всем данным и может узнать, в каких приложениях сидят платящие пользователи его приложения и построить гипотезы по оптимизации во всех рекламных каналах, например, на уровне плейсмента или параметров пользователя, таких как гео, модель устройства и т. д.

Что будет дальше?

Как и все остальные игроки рынка, DSP всё-таки зависят от иностранных партнёров и провайдеров трафика. Остаётся риск отключения международных SSP и рекламных сетей, но это мало повлияет на пользователей в России. У платформ по-прежнему будет доступ к достаточно большому количеству качественного инвентаря.

В сложившейся ситуации далеко не все приложения останавливают рекламные кампании, а, по нашим данным, некоторые категории даже увеличивают бюджеты. Российский рынок предлагает свои рабочие решения в замене привычных плейсментов, поэтому возможности для эффективного продвижения есть.

24 марта Hybe проведёт панельную дискуссию с представителями рынка мобильной рекламы, где будет обсуждаться, как и где продвигать приложения прямо сейчас. Регистрация открыта.