HRtech-компании нарастили выручку на четверть

Выручка 80 HRtech-компаний в РФ за первый квартал выросла на 26%, до 25,9 млрд руб. Однако это намного меньше прогнозов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Smart Ranking.

При этом рынок демонстрирует признаки охлаждения. Так, год назад темпы роста превышали 40%. Прирост в этом году прогнозировался на этом же уровне. Самое большое замедление показал сегмент подбора персонала.

Вместе с тем, HRtech-компании активно внедряют технологии искусственного интеллекта в свои продукты, поскольку в условиях сокращения бюджетов бизнес ожидает от технологий автоматизации, быстрой окупаемости и масштабируемости.

В прошлом году в тройке лидеров по размеру выручки были HeadHunter (10,1 млрд руб.), Solar Staff (2,4 млрд руб.) и «Авито Работа» (2 млрд руб.). Компании, нацеленные на временный персонал, такие как Restaff и Wibedo, «Рабочие руки» и Ventra Go!, демонстрировали самую высокую динамику.