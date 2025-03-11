HR-tech платформа Skillaz провела ребрендинг

Платформа для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz (входит в HeadHunter Group) провела ребрендинг. Компания обновила визуальную айдентику и расширила возможности площадки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Skillaz.

Платформа объединила в себе НСМ (human capital management — систему управления человеческим капиталом), автоматизацию найма, а также систему адаптации, развития и удержания сотрудников. В Skillaz теперь входят модули ATS (подбор персонала), LMS (обучение работников), onboarding (адаптация), assessment (оценка), performance management (целеполагание и управление эффективностью) и talent development (карьерное развитие и кадровый резерв).

Новый логотип отражает ключевые изменения платформы: модульность, гибкость и возможность адаптации под конкретные бизнес-задачи. Он визуально подчеркивает расширение функционала и переход Skillaz от инструмента для подбора персонала к комплексному HR-решению.

Шрифт стал более современным и динамичным, что отражает движение компании вперед. Одновременно с этим Skillaz ускоряет и совершенствует процессы разработки продукта и запуска новых модулей.

Дизайн стал минималистичным и понятным, демонстрирующим фокус на ключевых направлениях. В новом стиле сохранились черный и желтый цвета, появился акцентный розовый, а также другие динамичные и технологичные элементы. Таким образом компания показывает, что вместе с расширением функционала сохраняет свои ценности и идентичность.

Skillaz изменила позиционирование продукта. В центре внимания — гибкость и модульность платформы. Если раньше клиентами компании были в основном корпорации, то теперь внимание Skillaz обращено также к среднему бизнесу. При этом продолжает развиваться экспертиза создания решений для крупных компаний.

Первичные изменения фирменного стиля завершены, идет работа над изменением продуктового дизайна.