Производитель настольных игр Hobby World выйдет на рынок Юго-Восточной Азии в 2024 году

Издательство настольных игр Hobby World, выпускающее в России игры «Мафия. Вся семья в сборе», «Особняки безумия», «Взрывные котята», «Свинтус», откроет представительство и первый специализированный магазин в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Компания рассчитывает это сделать до марта 2024 года. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор издательства Михаил Акулов.

В числе приоритетных стран Hobby World рассматривает Таиланд, Индонезию, Вьетнам и Малайзию. По оценке Акулова, совокупные инвестиции в проект составят $1 млн (порядка 100 млн руб.). В компании ожидают, что его окупаемость займёт не более двух лет.

По словам Акулова, компания уже наняла топ-менеджера, который будет отвечать за развитие бизнеса Hobby World на международных рынках, в том числе в ЮВА. Руководителем направления назначена Ольга Иванова, ранее занимавшая позицию директора по рекламе и PR представительства турецкого бренда бытовой техники Beko в России, а также была директором по развитию PR-агентства Vinci.

В ЮВА Hobby World планирует продавать собственные и лицензионные настольные игры как на английском, так и на официальных языках стран этого региона. Компания сделала ставку на этот рынок, в частности, из-за того, что у жителей Таиланда, Индонезии и Малайзии доходы, как правило, невысокие, а настольные игры — «недорогой вид досуга», пояснил Акулов.

Компания также видит этом рынке «свободные ниши». «Локальные издательства малоактивны, а западные бренды (Hasbro, Mattel и другие) занимают сильные позиции именно в сегменте детских игр и подарочных изданий. А целевая аудитория игр Hobby World — это молодёжь и взрослые», — сказал глава Hobby World.

Ранее компания экспортировала настольные игры в Таиланд, а также в Казахстан, Белоруссию, США, Испанию, Германию, Южную Корею и другие страны, но через локальных дистрибьюторов. Зарубежные продажи по итогам 2022 года составили 197,9 млн руб. (с учётом НДС) или около 4,5% от всех продаж издательства (4,4 млрд руб. с учетом НДС).

Прямые продажи в Юго-Восточной Азии через представительство «будут более прибыльными и эффективными», предположил Акулов. «Hobby World планирует в течение трёх лет увеличить сегмент зарубежных продаж в структуре своей выручки примерно до 50%», — подчеркнул он.

Hobby World включает в себя одноимённое издательство, которому принадлежат бренды Hobby World и Magellan, сети магазинов Hobby Games и «Мосигра», журнал «Мир фантастики» и краудфандинговый сервис CrowdRepublic. У холдинга есть несколько ключевых юрлиц. В частности, выручка ООО «Мир хобби» (юрлицо Hobby World) в 2022 году сократилась на 3,5% до 2,8 млрд руб., а прибыль — на 13,7% до 270 млн руб., пишет издание со ссылкой на данные базы «Спарк».