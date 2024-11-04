Heretic Parfum посвятил аромат ремейку хоррора «Носферату»

Американский парфюмерный дом Heretic Parfum выпустил аромат, посвященный предстоящей премьере хоррора «Носферату» Роберта Эггерса.

Лимитированная версия духов получила название Nosferatu Eau de Macabre. Стоимость флакона объемом 30 мл на официальном сайте бренда составляет $127,75.

Парфюмированная вода содержит верхние ноты сирени и семян амбретты, которые переходят в сердечные ноты фиалки, корня ириса и петрикора. Базу составила смесь веганской амбры и абсолюта уда.

Новый запах создал парфюмер Дуглас Литтл при сотрудничестве с кинокомпанией Focus Features, вдохновившись вампиром Носферату, фильм о котором выйдет в прокат 25 декабря. Это будет второй ремейк немецкой кинокартины «Носферату, симфония ужаса» кинорежиссера Фридриха Мурнау 1922 года. Главные роли в ленте исполнят Билл Скарсгорд, Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо и другие.