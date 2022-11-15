HeadHunter снизил маркетинговые расходы на 12,1% в третьем квартале

HeadHunter Group PLC, владеющая платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, отчиталась о финансовых результатах за третий квартал 2022 года. В июле-сентябре компания сократила маркетинговые расходы на 12,1% год к году, до 495,6 млн руб. В HeadHunter объяснили снижение показателя неравномерными тратами на маркетинг в 2021 году, когда во втором полугодии они были значительно выше, чем в первой половине года.

Маркетинговые расходы в процентах от выручки снизились до 10,5% в третьем квартале 2022 года с 12% за аналогичный период прошлого года, говорится в отчёте компании. По итогам девяти месяцев текущего года затраты на маркетинг составили 1,8 млрд руб. против 1,4 млрд руб. за девять месяцев 2021 года — показатель вырос на 33,9%.

Согласно отчёту, в третьем квартале компания увеличила выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, до 4,74 млрд руб. Как отмечают в HeadHunter, показатель продемонстрировал незначительный рост вследствие того, что в отчётном периоде снизилось число платящих пользователей из малого и среднего бизнеса и средний уровень потребления по ключевым клиентам. При этом снижение было компенсировано увеличением ARPC (средний доход на клиента) по всем направлениям.

Скорректированная EBITDA уменьшилась на 8,3%, до 2,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 54,8% против 60,4% в третьем квартале 2021 года. Снижение компания объясняет решением не уменьшать уровень вложений, несмотря на экономическую ситуацию.

Выручка российского сегмента бизнеса, на который приходятся практически все доходы, составила 4,4 млрд руб., увеличившись на 1,5% год к году. Направление малого и среднего бизнеса по России показало снижение выручки на 1,1% и составило 2,6 млрд руб. Ключевые клиенты в РФ принесли HeadHunter 1,63 млрд руб. — показатель вырос на 6,2%.

В третьем квартале скорректированная чистая прибыль HeadHunter упала на 11%, до 1,78 млрд руб. Чистый долг компании на конец сентября достиг 1,62 млрд руб., увеличившись на 33,7% год к году.

Компания по-прежнему отказывается от прогноза финансовых показателей по итогам 2022 года. При этом в HeadHunter ожидают, что «неблагоприятная макросреда» может привести к снижению активности найма клиентов платформы, которое повлияет на выручку компании.

В июле HeadHunter получила миноритарную долю в разработчике сервиса кадрового электронного документооборота HRlink. Инвестиции в платформу составили 100 млн руб. Отмечалось, что покупка позволит расширить HR-экосистему сервисов hh.ru для работы с персоналом за счёт добавления КЭДО-направления.