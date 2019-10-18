HBO станет первой платформой, получившей права на стриминг аниме Хаяо Миядзаки

HBO Max станет первой стриминговой платформой, выкупившей права на демонстрацию анимационных картин студии Ghibli, сообщает издание Variety. Это стало неожиданностью, поскольку соучредитель и мастер-мультипликатор Studio Ghibli Хаяо Миядзаки неоднократно высказывался против выхода его картин на потоковых сервисах США.

Теперь с момента запуска потокового сервиса весной 2020 года его подписчикам будут доступны легендарные «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок Хаула», «Поньо», «Небесный замок» и другие картины.

Студия Ghibli существует с 1986 года и с тех пор неоднократно завоевывала международные награды, включая премию Оскар за «Унесенные призраками» в 2003 году. Сейчас студия уже пять лет ничего не выпускала, но Миядзаки работает над проектом «Как поживаете», который должен стать последним в его карьере.

Новости о сделке появятся только через пару недель после того, как HBO Max подберет свою команду по анимации и детским программам. Также HBO Max заключил сделку, которая позволит сервису стать новым домом «Улицы Сезам».

О том, что rомпания WarnerMedia запустит свой стриминговый сервис HBO Max в 2020 году стало известно летом 2019 года. Он будет транслировать контент телеканалов HBO, The CW, CNN, Cartoon Network, компании WarnerBros, New Line, DC Entertainment и других.

В прошлом году компания «Цифровое телевидение» ВГТРК и «Ростелекома» запустили телеканал Fan, который показывает аниме, фильмы Хаяо Миядзаки и другую подобную анимацию.