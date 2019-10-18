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18+
18.10.2019 в 12:30

HBO станет первой платформой, получившей права на стриминг аниме Хаяо Миядзаки

Телевещатель намерен начать конкурировать с Disney Plus с самого открытия

HBO Max станет первой стриминговой платформой, выкупившей права на демонстрацию анимационных картин студии Ghibli, сообщает издание Variety. Это стало неожиданностью, поскольку соучредитель и мастер-мультипликатор Studio Ghibli Хаяо Миядзаки неоднократно высказывался против выхода его картин на потоковых сервисах США.

Теперь с момента запуска потокового сервиса весной 2020 года его подписчикам будут доступны легендарные «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок Хаула», «Поньо», «Небесный замок» и другие картины.

Студия Ghibli существует с 1986 года и с тех пор неоднократно завоевывала международные награды, включая премию Оскар за «Унесенные призраками» в 2003 году. Сейчас студия уже пять лет ничего не выпускала, но Миядзаки работает над проектом «Как поживаете», который должен стать последним в его карьере.

Новости о сделке появятся только через пару недель после того, как HBO Max подберет свою команду по анимации и детским программам. Также HBO Max заключил сделку, которая позволит сервису стать новым домом «Улицы Сезам».

О том, что rомпания WarnerMedia запустит свой стриминговый сервис HBO Max в 2020 году стало известно летом 2019 года. Он будет транслировать контент телеканалов HBO, The CW, CNN, Cartoon Network, компании WarnerBros, New Line, DC Entertainment и других.

В прошлом году компания «Цифровое телевидение» ВГТРК и «Ростелекома» запустили телеканал Fan, который показывает аниме, фильмы Хаяо Миядзаки и другую подобную анимацию.

HBO Ghibli Disney Plus
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