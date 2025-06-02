Havas запустил агентство аудиомаркетинга Art of Sound

Havas объявил о создании Art of Sound (AOS) — агентства аудиомаркетинга, специализирующегося на коммуникации брендов через «эмоциональную силу звука». Новое подразделение возглавил музыкант Дэмиен Эскобар. Он также назначен Chief Music Officer в Havas.

Как отмечают в группе, AOS объединяет «маркетинговые инновации с экспертизой в звуковом брендинге, аудиопроизводстве и стратегическом сторителлинге». Агентство будет сотрудничать с брендами и клиентами Havas, помогая им «выделяться в насыщенном медиапространстве».

Art of Sound уже выступает в роли агентства звукового обслуживания для нескольких брендов, работая над аудиообразом по всем точкам касания — от рекламы и цифровых каналов до ретейла и продукта. При этом звук рассматривается не просто как креативный элемент, а как ключевой и целостный язык бренда.

Один из первых проектов AOS — кампания по ребрендингу средств для восстановления волос OGX с Деми Ловато. Благодаря аудиостратегии кампания привлекла 1,2 млрд просмотров и принесла 4,2 млн долларов в виде заработанной медийной стоимости, отметили в Havas.

Дэмиен Эскобар — первый в истории Havas глобальный Chief Music Officer. Он более 20 лет посвятил музыке, дважды удостоен премии Emmy. Эскобар будет курировать музыкальное направление Havas и возглавлять развитие Art of Sound в качестве генерального директора.