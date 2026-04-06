Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.04.2026 в 11:20

Havas провела 11 сделок по поглощению в прошлом году

Компания делает ставку не на расширение бизнеса, а на точечную интеграцию технологий

В 2025 году французская Havas провела 11 стратегических сделок по поглощению, нацеленных на усиление экспертизы в сферах искусственного интеллекта, электронной коммерции и работы с данными. Компания сделала ставку на точечную интеграцию профильных игроков, чтобы закрыть критические пробелы в быстро меняющейся маркетинговой экосистеме.

Приобретения были распределены по ключевым регионам и нишам. В США Havas получила контроль над Channel Bakers — агентством, специализирующимся на медиа в сфере e-commerce, что укрепило позиции в розничной торговле и перформанс-маркетинге.

В Европе портфель пополнился компаниями FMad (здравоохранение) и Unnest (консалтинг в области данных), что позволило расширить отраслевую экспертизу. Отдельные сделки, включая Bearded Kitten в Великобритании и DIGIZIK в Бельгии, были направлены на усиление в событийном и культурном маркетинге.

Географический подход Havas также остается избирательным: вместо выхода на новые рынки компания усиливает позиции в странах своего присутствия, привлекая нишевых игроков. Особый акцент сделан на секторах с устойчивым структурным ростом — здравоохранении, e-commerce и консалтинге по данным.

Стратегия Havas выстраивается вокруг трех ключевых направлений: коммерция, данные и культура. Как отмечается в годовом отчете группы за 2025 год, рекламная индустрия трансформируется под влиянием слияния маркетинга с электронной коммерцией, роста розничных медиа и повсеместного внедрения ИИ и аналитики.

Напомним, в 2025 году Havas показала органический рост на уровне 3,1% — выше ожиданий аналитиков. Рентабельность также улучшилась: показатель EBIT достиг 12,9% против 12,4% годом ранее. На 2026 год компания прогнозирует органический рост в диапазоне 2−3% и дальнейшее повышение прибыльности.

Юлия Топольская
Havas
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.