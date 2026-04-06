Havas провела 11 сделок по поглощению в прошлом году

В 2025 году французская Havas провела 11 стратегических сделок по поглощению, нацеленных на усиление экспертизы в сферах искусственного интеллекта, электронной коммерции и работы с данными. Компания сделала ставку на точечную интеграцию профильных игроков, чтобы закрыть критические пробелы в быстро меняющейся маркетинговой экосистеме.

Приобретения были распределены по ключевым регионам и нишам. В США Havas получила контроль над Channel Bakers — агентством, специализирующимся на медиа в сфере e-commerce, что укрепило позиции в розничной торговле и перформанс-маркетинге.

В Европе портфель пополнился компаниями FMad (здравоохранение) и Unnest (консалтинг в области данных), что позволило расширить отраслевую экспертизу. Отдельные сделки, включая Bearded Kitten в Великобритании и DIGIZIK в Бельгии, были направлены на усиление в событийном и культурном маркетинге.

Географический подход Havas также остается избирательным: вместо выхода на новые рынки компания усиливает позиции в странах своего присутствия, привлекая нишевых игроков. Особый акцент сделан на секторах с устойчивым структурным ростом — здравоохранении, e-commerce и консалтинге по данным.

Стратегия Havas выстраивается вокруг трех ключевых направлений: коммерция, данные и культура. Как отмечается в годовом отчете группы за 2025 год, рекламная индустрия трансформируется под влиянием слияния маркетинга с электронной коммерцией, роста розничных медиа и повсеместного внедрения ИИ и аналитики.

Напомним, в 2025 году Havas показала органический рост на уровне 3,1% — выше ожиданий аналитиков. Рентабельность также улучшилась: показатель EBIT достиг 12,9% против 12,4% годом ранее. На 2026 год компания прогнозирует органический рост в диапазоне 2−3% и дальнейшее повышение прибыльности.