Semaris Holding направил Havas Media уведомление о прекращении деятельности

Голландская компания Semaris Holding, которая владеет рекламным агентством Havas Media (входит в группу АДВ ), уведомила российское юридическое лицо — ООО «Хавас медиа» — о намерении прекратить деятельность агентства. Об этом со ссылкой на материалы судебного разбирательства по иску одного из владельцев группы АДВ Кирилла Коробейникова против Semaris Holding и бывшего совладельца АДВ Дмитрия Коробкова сообщают «Ведомости».

Как отмечает издание, Коробейников просил Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительных мер по иску запретить Havas Media исполнение указанного решения, поскольку оно может причинить ему «значительный ущерб». Однако суд отклонил просьбу Коробейникова.

В ООО «Хавас Медиа» заявили Sostav, что компания продолжает работать в обычном порядке, а текущие судебные разбирательства «никак не влияют на деятельность компании и обслуживание клиентов».

Коробков не пояснил «Ведомостям» суть иска, но отметил, что он предъявлен к нему «не по адресу». Напомним, что в феврале 2023-го топ-менеджер продал свои доли в агентствах группы АДВ Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову и полностью вышел из бизнеса.

Судебные разбирательства Коробкова и группы АДВ начались в ноябре 2024 года. Экс-совладелец подал иск в Арбитражный суд Москвы к юрлицу группы ООО «Альянс КС», Коробейникову и Сидорову. Коробков говорил, что подача иска связана с оспариванием сделки по продаже Коробейникову и Сидорову его доли в АДВ.

Semaris Holding — это совместное предприятие французской рекламной группы Havas и российской АДВ. В марте 2022-го Havas сообщила изданию The Drum, что приостановит вложения в развитие партнерского бизнеса в России.

Согласно рейтингу медиаагентств Sostav, биллинг Havas Media по итогам 2023 года составил 9,2 млрд руб.