Gulliver открыл магазины взрослой одежды

Крупный производитель и продавец детской одежды Gulliver начал запускать магазины с одеждой для взрослых под брендом GLVR. Об этом пишет Shopper’s.

Первые торговые точки открылись в московском ТЦ «Авиапарк» и красноярском торгцентре «Планета». В ближайшее время магазин GLVR откроется в Санкт-Петербурге.

На сайте ритейлера можно найти женскую одежду под брендом GLVR. Пользователям предлагают верхнюю одежду, жакеты, платья, рубашки, блузки, брюки, толстовки, свитшоты, водолазки и так далее.

Gulliver с 1997 года производит и продаёт детскую одежду и товары под марками Gulliver и Button Blue. Первая сеть насчитывает 190 магазинов, вторая — 70. Также ритейлер занимается дистрибуцией на российский рынок игрушек под такими брендами, как Ben10, TMNT и Metalions.

О том, что Gulliver планирует запуск коллекций женской одежды, стало известно в феврале. Расширение ассортимента позволит компании повысить продажи на фоне снижения потребления детских товаров.