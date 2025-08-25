Группа Russ запустила новый инструмент продвижения

Группа Russ, входящая в объединенную компанию Wildberries & Russ, разработала новый продукт в рекламе вне дома. Локальный Brand Boom позволяет синхронно запускать рекламные ролики на группах конструкций разных форматов, расположенных в одной локации. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Russ.

Новый инструмент продвижения будет доступен с сентября в Москве на 29 пакетных группах, которые объединяют цифровые суперсайты и билборды.

Локальный Brand Boom — это развитие общефедерального продукта Brand Boom, который Russ разработала и запустила в 2023 году. Для создания инструмента специалисты компании сгруппировали близко расположенные конструкции в зонах с повышенным трафиком в разных районах Москвы.

Продукт позволяет выделиться из клаттера в конкретной локации. Длительность размещения варьируется от двух недель до одного месяца.

Юрий Усольцев, директор по продажам Russ: Борьба за внимание потребителя — один из главных вызовов для современного маркетинга. В этой ситуации очень важно выделиться не только на фоне конкурентов, но и преодолеть ежедневный информационный шум. Для решения этой задачи мы с 1 сентября запускаем в Москве новый продукт — Локальный Brand Boom. Он стал логичным продолжением своего «старшего брата», который уже отлично зарекомендовал себя у клиентов. Мы уверены, что этот инструмент поможет брендам привлечь максимальное внимание.

В середине августа Russ запустила цифровые пиллары в Сочи.