Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.08.2025 в 18:45

Группа Russ запустила новый инструмент продвижения

Локальный Brand Boom позволит синхронно запускать ролики на группах конструкций различных форматов

Группа Russ, входящая в объединенную компанию Wildberries & Russ, разработала новый продукт в рекламе вне дома. Локальный Brand Boom позволяет синхронно запускать рекламные ролики на группах конструкций разных форматов, расположенных в одной локации. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Russ.

Новый инструмент продвижения будет доступен с сентября в Москве на 29 пакетных группах, которые объединяют цифровые суперсайты и билборды.

Локальный Brand Boom — это развитие общефедерального продукта Brand Boom, который Russ разработала и запустила в 2023 году. Для создания инструмента специалисты компании сгруппировали близко расположенные конструкции в зонах с повышенным трафиком в разных районах Москвы.

Продукт позволяет выделиться из клаттера в конкретной локации. Длительность размещения варьируется от двух недель до одного месяца.

Группа Russ запустила новый инструмент продвижения Группа Russ запустила новый инструмент продвижения Группа Russ запустила новый инструмент продвижения

Юрий Усольцев, директор по продажам Russ:

Борьба за внимание потребителя — один из главных вызовов для современного маркетинга. В этой ситуации очень важно выделиться не только на фоне конкурентов, но и преодолеть ежедневный информационный шум. Для решения этой задачи мы с 1 сентября запускаем в Москве новый продукт — Локальный Brand Boom. Он стал логичным продолжением своего «старшего брата», который уже отлично зарекомендовал себя у клиентов. Мы уверены, что этот инструмент поможет брендам привлечь максимальное внимание.

В середине августа Russ запустила цифровые пиллары в Сочи.

Russ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.