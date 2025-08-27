Группа Russ расширила проект установки солнечных панелей на рекламном инвентаре

Группа Russ, входящая в объединенную компанию Wildberries & Russ, масштабирует программу по повышению энергоэффективности рекламного инвентаря. Начался монтаж солнечных панелей и батарей на рекламных конструкциях группы в Барнауле и Тюмени. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.
Russ устанавливает солнечные батареи на статичных рекламных конструкциях в городах, где больше 100 солнечных дней в году. Пилотный проект стартовал в Махачкале в мае. Энергоэффективным оборудованием оснащают билборды в тех локациях, где подключение к центральным энергосетям технически невозможно, затруднено или где сеть работает в режиме пиковых нагрузок.
Солнечные панели устанавливаются на каждой конструкции, компоненты системы накопления энергии и энергопитания встраиваются в систему освещения. Накопленной энергии хватает, чтобы освещать конструкции в темное время суток и пасмурную погоду.
Антон Комаров, директор регионального департамента Russ:
Мы проанализировали результаты реализации пилотного проекта в Махачкале. Внедрение подобных «зеленых» технологий позволило повысить энергонезависимость сети Russ и установить элементы освещения, не связанные с магистральной энергосетью. Группа Russ приняла решение масштабировать проект на другие регионы, в которых количество солнечных дней позволяет подобным системам проявить свою эффективность. Этот проект — часть наших усилий по защите экологии, кроме этого, он повышает заметность креативов рекламодателей в любое время суток.