Группа Russ запустила программу по повышению энергоэффективности рекламного инвентаря

Группа Russ, входящая в объединенную компанию Wildberries & Russ, начала оснащать собственные рекламные конструкции солнечными панелями. Пилотный проект программы по повышению энергоэффективности рекламного инвентаря стартовал в Махачкале. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе группы.

Russ приобрела солнечные батареи для всех статичных рекламных конструкций компании на территории Махачкалы, где фиксируется свыше 300 солнечных дней в году. Первые билборды в столице Дагестана оснастили системами аккумулирования энергии.

Программа включает установку солнечных панелей на каждой конструкции. Компоненты системы накопления энергии и энергопитания встроены в систему освещения. Накопленной энергии хватает для освещения каждой конструкции в темное время суток и пасмурную погоду.

Антон Комаров, директор регионального департамента Russ: Внедрение инноваций в городскую инфраструктуру и забота об экологии — важные задачи, в решении которых активно участвует наша компания, подтверждая статус высокотехнологичного лидера. Солнечные панели не только снижают нагрузку на энергосети Махачкалы, но и обеспечивают энергонезависимость рекламной сети Russ в Махачкале. По результатам реализации пилотного проекта мы примем решение о дальнейшем распространении данного опыта на другие регионы.

Рекламный инвентарь Russ появился в Махачкале в мае прошлого года. Группа продолжает расширять свое присутствие. Конструкции компании на улицах дагестанской столицы представлены цифровыми и статичными билбордами и ситиформатами. Рекламные поверхности Russ также размещены в аэропорту Махачкалы.

Ранее сообщалось, что Russ расширил собственную сеть цифровой наружной рекламы в Дагестане втрое.