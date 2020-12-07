GroupM изменила прогноз развития глобального рекламного рынка на 2021 год

GroupM пересмотрела глобальный прогноз развития рекламного рынка на 2021 год. Вместо роста на 8,2%, уверены в компании, отрасль глобально увеличится на 12,3%. Это стало возможно благодаря устойчивости диджитал-рекламы к пандемии, говорится в сообщении компании, поступившем в Sostav.

В 2020 году цифровая реклама должна вырасти на 8,2%, исключая политическую активность в США. Это относительно низкие значения после почти десятилетия двузначного роста, включая последние шесть лет, когда по всему миру диджитал-реклама росла на 20% и более ежегодноЮ отмечают в GroupM.

Доля диджитал-рекламы в медиамикесе в 2021 году может составить 61% глобально. Она удвоилась с 2015 года, когда составляла только 30,6%. В GroupM считают, что к 2024 году доля диджитал-рекламы в мировом масштабе вырастет до 66%.

ТВ-реклама, наоборот, продемонстрирует снизжение в 2020 году — на 15,1% (без учета политической рекламы в США), а затем лишь частично восстановится. В группе прогнозируют рост на 7,8% в следующем году.

Что касается российского рекламного рынка, в 2020 году в GroupM ожидают снижения его объема на 6%. Единственная страна, где отрасль покажет рост — Китай. По итогам года индустрия должна там вырасти на 6,2%.

В 2021 году ожидается более позитивная ситуация. GroupM включили Россию в число рынков, на которых возможен рост:

США — 11,8%

Китай — 15,6%

Япония — 12%

Великобритания — 12,4%

Германия — 4,6%

Франция — 7,2%

Южная Корея — 1,6%

Канада — 15,1%

Россия — 5%

Ранее, 26 ноября, GroupM представила прогноз развития рынка в России на 2020−2021 годы. В 2021-м рекламный рынок покажет положительную динамику, полагает GroupM. При росте ВВП России на 3,3% в 2021 году расходы на рекламу могут увеличиться на 5%, примерно до 460−465 млрд руб.