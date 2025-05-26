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26.05.2025 в 14:20

Григорий Лепс хочет зарегистрировать бренд «дядьГРИШ»

Певец подал заявку в Роспатент

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Российский певец Григорий Лепс планирует зарегистрировать товарный знак «дядьГРИШ». Соответствующую заявку музыкант подал в Роспатент 20 мая, сообщает агентство «Москва».

Товарный знак регистрируется по классам 9, 41 и 43 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Лепс, в частности, сможет производить и продавать под брендом видеокассеты, аудиодиски, софт, мультфильмы, издавать книги, проводить выставки, выпускать музыкальную продукцию, писать киносценарии, открывать отели, кальянные, бары, ночные клубы и прочее.

В прошлом году Лепс вошел в топ-3 певцов года по мнению россиян. Его назвал лучшим исполнителем каждый десятый опрошенный.

Роспатент Григорий Лепс товарный знак
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