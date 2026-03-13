Григоренко поручил ведомствам доработать KPI по внедрению ИИ в различных отраслях

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил федеральным органам исполнительной власти доработать ключевые показатели эффективности (KPI) по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях. Обсуждение прошло на заседании правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ, сообщают «Ведомости».

По итогам заседания выяснилось, что многие предложенные ведомствами показатели сформулированы слишком общо и не содержат конкретных числовых ориентиров. Так, в них зачастую отсутствуют данные о доле внедрения технологий, экономическом эффекте или сокращении времени выполнения процессов.

Григоренко подчеркнул, что KPI должны отражать практический результат внедрения ИИ — например снижение нагрузки на сотрудников, экономию ресурсов или повышение качества услуг для граждан.

В обсуждении участвовали Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, Минстрой и ряд других ведомств. Обновленные показатели они должны представить до конца марта 2026 года в рамках уже утвержденного федерального бюджета.

К формированию новых метрик также планируется привлечь представителей бизнеса. Обратную связь от компаний будут собирать на площадке АНО «Цифровая экономика».

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ. Ее цель — координация деятельности федеральных и региональных органов власти, Центробанка и других организаций по вопросам разработки подходов к формированию и реализации политики в сфере ИИ.