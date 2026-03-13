Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.03.2026 в 10:20

Григоренко поручил ведомствам доработать KPI по внедрению ИИ в различных отраслях

Многие показатели оказались слишком общими и не отражают практический эффект от использования технологий

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил федеральным органам исполнительной власти доработать ключевые показатели эффективности (KPI) по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях. Обсуждение прошло на заседании правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ, сообщают «Ведомости».

По итогам заседания выяснилось, что многие предложенные ведомствами показатели сформулированы слишком общо и не содержат конкретных числовых ориентиров. Так, в них зачастую отсутствуют данные о доле внедрения технологий, экономическом эффекте или сокращении времени выполнения процессов.

Григоренко подчеркнул, что KPI должны отражать практический результат внедрения ИИ — например снижение нагрузки на сотрудников, экономию ресурсов или повышение качества услуг для граждан.

В обсуждении участвовали Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, Минстрой и ряд других ведомств. Обновленные показатели они должны представить до конца марта 2026 года в рамках уже утвержденного федерального бюджета.

К формированию новых метрик также планируется привлечь представителей бизнеса. Обратную связь от компаний будут собирать на площадке АНО «Цифровая экономика».

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ. Ее цель — координация деятельности федеральных и региональных органов власти, Центробанка и других организаций по вопросам разработки подходов к формированию и реализации политики в сфере ИИ.

KPI Дмитрий Гргоренко
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.