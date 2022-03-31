Grayling продолжит работу в России под брендом Greative

Евгения Скобелева, глава Grayling (Greative) в России:

В течение последних недель мы обсуждали с глобальными коллегами перспективы развития бизнеса на российском рынке. В существующих условиях стало очевидным, что Grayling не сможет продолжать деятельность в России в текущем формате.

Поэтому после консультаций принято решение закрыть Grayling в России, в то время как существующая команда консолидирует локальный бизнес в новом агентстве под названием Greative, обеспечив таким образом максимальную преемственность и защиту клиентов и коллег.