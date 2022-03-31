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31.03.2022 в 16:50

Grayling продолжит работу в России под брендом Greative

Существующая команда консолидирует локальный бизнес в новом агентстве

31 марта глобальная штаб-квартира международной консалтинговой сети Grayling приняла решение о завершении деятельности на российском рынке. Как отметило Sostav коммуникационное агентство Grayling Russia , команда продолжит работу в России под брендом Greative.

В настоящий момент с клиентами ведутся переговоры о сохранении контрактов и переводе работы на новое юридическое лицо.

По итогам переговоров было принято решение закрыть российский офис Grayling, гарантируя максимальную защиту его сотрудникам, уточнил председатель глобального совета директоров Grayling Ричард Джукс.

Евгения Скобелева, глава Grayling (Greative) в России:

В течение последних недель мы обсуждали с глобальными коллегами перспективы развития бизнеса на российском рынке. В существующих условиях стало очевидным, что Grayling не сможет продолжать деятельность в России в текущем формате.

Поэтому после консультаций принято решение закрыть Grayling в России, в то время как существующая команда консолидирует локальный бизнес в новом агентстве под названием Greative, обеспечив таким образом максимальную преемственность и защиту клиентов и коллег.

Ранее шесть международных коммуникационных групп сообщили о локализации своего бизнеса — это связано с решением глобальных холдингов приостановить свою деятельность в России.

Grayling Greative
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