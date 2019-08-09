«Эффективность инфлюэнсеров становится особенно важна»: «ГПМ РТВ» займется продвижением блогеров

«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) объявил о создании «Агентства талантов» (BubelMGT), которое будет специализироваться на продвижении известных персон и монетизации их социальных сетей.

Для комплексного продвижения топовых блогеров и инфлюэнсеров, в том числе звезд телеканалов «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», «Агентство талантов» собирается задействовать все доступные каналы коммуникации, имеющиеся в распоряжении ГПМ РТВ, включая всеохватное классическое телевидение и самые актуальные digital-форматы с адресным таргетированием.

«Агентство талантов» займется работой с классическим инфлюэнс-сегментом, продвигающим товары и услуги через лидеров мнений. Открывая новое подразделение, ГПМ РТВ продолжает инвестировать в быстрорастущий рынок интернет-маркетинга. Объем инфлюенс-сегмента в прошлом году достиг 8 млрд. рублей, по данным IADRussia, а в этом продолжает демонстрировать уверенный рост. Согласно прогнозам, динамика глобального рынка инфлюэнс-маркетинга составит 41% в текущем году.

Представитель «ГМП РТВ» для Sostav: Инфлюэнсеры важны для брендов по одной простой причине: это эффективный канал продвижения. Причины эффективности просты: инфлюэнсер для читателей — хорошо знакомый человек. Взгляды, привычки, предпочтения и всякие «представления о прекрасном» инфлюэнсера читателю известны зачастую лучше, чем знают привычки своих друзей и даже родственников. Поэтому рекомендации инфлюэнсера привлекают больше внимания и вызывают больше доверия, чем призывы других рекламных каналов. Важно, что особенности аудитории каждого инфлюэнсера в большинстве случаев очевидны, что также актуально для бренда в планировании и в реализации маркетинговой активности. В этом важное отличие инфлюэнсеров от телеканалов, СМИ и даже значительной части digital. Рост инфлюэнсеров как сегмента продолжится. Эффективность инфлюэнсеров становится особенно важна при снижении эффективности традиционных рекламных каналов, так что положительная динамика тут предсказуема. По количественным показателям динамика будет сравнима с результатами прошлого года, если, конечно, в осенний сезон не произойдет радикальных изменений на рекламном рынке или во всей экономике.

Генеральным директором «Агентства талантов» назначена Дуся Бубель, ведущий менеджер по работе с блогерами.

Дуся Бубель, генеральный директор «Агентства талантов»: Мой опыт работы по продвижению персон и каналов новых медиа позволяет мне быть уверенной в блестящих перспективах «Агентства талантов». Основа нашего успеха — множество разнообразных каналов коммуникации в сочетании с креативным подходом к выбору форматов монетизации и продвижения.

Для игроков рынка — как для рекламодателей, так и для блогеров — преимуществами работы с «Агентством» станут эффективные схемы взаимодействия с клиентами, включая управление контентом, репортинг и другие операционные процессы. Блогеры-инфлюэнсеры, работающие с «Агентством», получат профессиональную PR-поддержку и практические рекомендации для оптимизации страниц и концепций. Для клиентов агентства будут проводится профессиональные фотосессии. Топовым блогерам будет предоставлены от агентства менеджер и ассистент.

Создание «Агентства талантов» стало еще одним шагом ГПМ РТВ для укрепления присутствия холдинга в digital-среде и в развитии омниканальности, которая является одним из ключевых преимуществ, важных в современных условиях.