«ГПМ Реклама» собрала свои дочки в одно юрлицо

Сейлз-хаус ГПМ РЕКЛАМА , входящий в состав «Газпром-Медиа Холдинг», в начале ноября завершил реорганизацию, в результате которой стал правопреемником ООО «Цифровые Площадки», «Бубель МГТ», «Гетинтент», «МТ-Технологии», «Эйчпиэмди Нетворк» и «Хэппи Мандэй». Такие данные содержатся в ЕГРЮЛ.

У всех шести обществ с ограниченной ответственностью основным видом деятельности была реклама. Под юрлицом «Бубель МГТ» функционировало агентство полного цикла Bubel Management, зарегистрированное в 2019 году, в каталоге которого числилось 120 эксклюзивных блогеров.

ООО «МТ-Технологии («Квант») занималось разработкой it-решений для рекламного бизнеса и монетизации, а «Гетинтент» — созданием programmatic-решений для автоматизированной закупки интернет-рекламы.

Компании «Эйчпиэмди Нетворк» и «Хэппи Мандэй», базировавшиеся в Санкт-Петербурге, до ликвидации находились под руководством Алексея Суханова. Они занимались созданием мобильных кампаний, форматов и технологий для агентств и международных брендов.

Редакция Sostav обратилась в «ГПМ Реклама» за комментариями, однако там отказались обсуждать реорганизацию.

В прошлом месяце «ГПМ РЕКЛАМА» совместно с национальным видеохостингом Rutube (оба входят в структуру «Газпром-Медиа Холдинга») запустили новый рекламный формат — Masthead. Это крупный баннер на главной странице платформы с возможностью перехода по ссылке, а также аналогичный блок на странице просмотра видео.