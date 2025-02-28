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18+
28.02.2025 в 14:20

На «Госуслугах» можно будет создать цифровое портфолио для школьников и молодежи

Сервис позволит загружать документы и получать персонализированные рекомендации

На портале «Госуслуги» в третьем квартале 2025 года запустят сервис «Цифровое портфолио обучающегося». Он позволит студентам и школьникам загружать сведения о своих достижениях и документах, а также получать персонализированные рекомендации. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РБК.

По его словам, на первом этапе данные будут поступать из государственных и муниципальных учреждений, но рассматривается возможность интеграции с частными организациями. Заполнение профиля будет добровольным.

«Услуги будут предлагаться и оказываться более таргетированно. Например, если у ребенка есть достижения в спорте по футболу, в услуге на летний отдых детей родитель сможет получить рекомендации системы лагерей, в которых есть уклон на спортивные мероприятия по футболу», — пояснил вице-премьер.

Для безопасности сервиса планируется использовать многоуровневую защиту. Данные будут храниться в региональных информсистемах. Григоренко отметил, что заказчиком сервиса выступает Министерство просвещения.

Ожидается, что «Цифровое портфолио обучающегося» станет основой для «Единого профиля молодого человека» — проекта, который поможет молодежи до 35 лет фиксировать учебные и профессиональные достижения. На основе портфолио будет рассматриваться вопрос о возможности проактивного предложения молодым людям работы, подходящей их цифровому профилю.

госуслуги «Цифровое портфолио обучающегося» «Единый профиль молодого человека»
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