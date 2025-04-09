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09.04.2025 в 05:40

Государство возместит 50% расходов, потраченных на рекламу роботов

Проекты, претендующие на субсидии, будут проходить конкурсный отбор

Российские производители и интеграторы робототехники получат субсидии в размере 50% от расходов, потраченных на рекламу. В частности, затраченных на конгрессно-выставочные и рекламно-информационные мероприятия по популяризации роботов в стране. Об этом сообщают «Ведомости» .

Заявки на субсидии будут отбираться на конкурсе, который пройдет по общим правилам, прописанным в 1780 постановлении правительства от 25 октября 2023 года. Программа, целью которой является увеличение уровня роботизации производств в России, рассчитана до 2029 года включительно.

Субсидию смогут получить российские производители и интеграторы робототехники, не являющиеся иностранными агентами и не проходящие процедуру банкротства. Доля иностранного капитала в них должна быть меньше 25%. Условие выдачи субсидии — вложение собственных или привлеченных средств в реализацию мероприятий.

До 40% можно будет возместить за аренду и изготовление рекламных конструкций, за демонстрационные акции, подарочную и сувенирную продукцию, а также полиграфические и издательские услуги. На разработку и распространение аудио- и видеоконтента на телевидении субсидия также покроет 40%, а в интернете — до 70%. Все мероприятия должны быть реализованы на территории России.

Эксперты считают субсидии на популяризации робототехники разумным и обоснованным решением. Внедрение такой меры позволит компаниям сэкономить на маркетинге и активнее вкладываться в сами разработки. Кроме того, реклама повысит осведомленность и поможет увеличить количество контактов с потенциальными клиентами.

Ранее Минпромторг России утвердил решение о субсидировании покупки и внедрения роботов на отечественных производствах. Инвесторам будут возмещать 20% от затрат.

реклама роботов
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