Госдума вернула господдержку производителям лимонадов

Госдума приняла в третьем чтении закон, восстанавливающий меры государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), занятых производством лимонадов и других напитков на основе питьевой или минеральной воды с добавлением сахара, меда или сиропа. Инициатором возвращения мер выступило законодательное собрание Пермского края, сообщает ТАСС.

Ранее такие компании лишились права на господдержку, поскольку сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года были отнесены к подакцизным товарам. По действующему законодательству, предприятия МСП, работающие с подакцизной продукцией, не могут рассчитывать на государственные меры поддержки.

Закон устраняет этот правовой дисбаланс и делает исключение для производителей безалкогольных сахаросодержащих напитков. При этом ограничения сохраняются для компаний, выпускающих энергетические и тонизирующие напитки.

Согласно пояснительной записке, под действие закона подпадают напитки с содержанием углеводов более 5 грамм на 100 мл, изготовленные на основе воды с добавлением сахаров или меда и содержащие не более 1,2% этилового спирта. Исключение составляют продукты, произведенные предприятиями общественного питания.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, принятые изменения позволят восстановить доступ МСП к финансовой поддержке. По его словам, это создаст дополнительные условия для развития отрасли безалкогольных напитков, а также будет способствовать созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений.

В феврале заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил запретить рекламу сахаросодержащих напитков, ориентированных на детей. По его мнению, меры необходимы для защиты здоровья и формирования ответственного отношения к потреблению сахара.