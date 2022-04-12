Генпрокуратура сможет отзывать свидетельство о регистрации СМИ за фейки

Законопроект об отзыве регистрации СМИ Роскомнадзором без решения суда за распространение фейков Госдума рассмотрит в первом чтении уже 18 мая. Депутаты предложили запрещать деятельность и иностранных, и российских изданий за публикацию недостоверной информации, а их сотрудников лишать аккредитаций, сообщают «Известия».

Документом предлагается наделить генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ. Послужить причиной для такого исхода могут три типа сообщений:

дискредитация использования Вооруженных сил РФ, призывы к организации и участию в несанкционированных мероприятиях, введению антироссийских санкций, пропаганда экстремистской деятельности

распространение информации в неприличной форме, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», выражает явное неуважение к обществу, государству, государственным символам РФ, Конституции, органам госвласти

фейки, которые создают угрозу здоровью граждан и имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, помех работе транспорта, банков, энергетики, промышленности и связи; содержат данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности; связаны с обстоятельствами, «представляющими угрозу жизни и безопасности граждан».

Требование Генпрокуратуры будет направлено в Роскомнадзор, который должен незамедлительно, без решения суда, признать регистрацию СМИ недействительной или прекратить действие лицензии на вещание.

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой подчеркнул, что поправки в первую очередь вызваны необходимостью принятия зеркальных мер на действия недружественных РФ государств к российским СМИ. Он пояснил, что инициатива может быть доработана ко второму чтению, чтобы конкретизировать направленность норм в отношении СМИ.

Новые нормы поддерживают во всех фракциях за исключением КПРФ. Там считают, что нынешняя редакция законопроекта может создать сложности не только для иностранных, но и для российских СМИ. Под него могут попасть любые СМИ, выступающие с критикой власти, а это противоречит свободе слова.

Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко пояснил, что сейчас Роскомнадзор должен доказать, что СМИ нарушает законодательство, а в случае принятия этого законопроекта доказывать свою невиновность придется журналистам. «Как только такое решение об отзыве лицензии будет принято, СМИ начнут покидать рекламодатели, журналисты и читательская аудитория. Даже если потом оно будет признано ошибочным, возродить издание будет очень непросто», — подчеркнул эксперт.