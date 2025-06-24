Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
Лемана ПРО

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.06.2025 в 18:00

Госдума приняла закон об обязательной установке RuStore на смартфоны

Запрещается ограничивать использование российских приложений

1

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об обязательной установке единого магазина приложений RuStore на смартфонах. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

При продаже смартфонов и планшетов в России должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также осуществлять платежи при установке и использовании программ с применением механизмов магазина приложений.

Закон запрещает устанавливать условия, которые ограничивают или делают невозможным использование российских приложений и RuStore (речь идет об ограничении поиска, обновления приложений, управления их настройками, обеспечения взаимодействия с потребителями, направления им уведомлений). Запрещено ограничивать платежи россиян при использовании отечественных приложений.

RuStore сейчас доступен для установки и использования на всех устройствах на базе Android. Отдельные производители гаджетов, в частности, Apple, ограничивают возможности установки приложений из независимых источников и доступ приложений к отдельным функциям устройств и операционной системы.

Госдума приняла законопроект о предустановке RuStore на смартфтоны в первом чтении в ноябре 2024 года.

Госдума Смартфоны закон RuStore
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.