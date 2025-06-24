Госдума приняла закон об обязательной установке RuStore на смартфоны

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об обязательной установке единого магазина приложений RuStore на смартфонах. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

При продаже смартфонов и планшетов в России должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также осуществлять платежи при установке и использовании программ с применением механизмов магазина приложений.

Закон запрещает устанавливать условия, которые ограничивают или делают невозможным использование российских приложений и RuStore (речь идет об ограничении поиска, обновления приложений, управления их настройками, обеспечения взаимодействия с потребителями, направления им уведомлений). Запрещено ограничивать платежи россиян при использовании отечественных приложений.

RuStore сейчас доступен для установки и использования на всех устройствах на базе Android. Отдельные производители гаджетов, в частности, Apple, ограничивают возможности установки приложений из независимых источников и доступ приложений к отдельным функциям устройств и операционной системы.

Госдума приняла законопроект о предустановке RuStore на смартфтоны в первом чтении в ноябре 2024 года.