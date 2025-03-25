В Госдуме предложили называть кодовое слово для телефонных разговоров с банками

Депутаты думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили использовать специальное кодовое слово для всех телефонных разговоров между клиентами и банками. В обращении к главе Банка России Эльвире Набиуллиной они подчеркивают, что мера поможет повысить безопасность и защитит граждан от мошенников. Об этом пишет ТАСС.

Авторы инициативы уверены, что предложенное нововведение будет способствовать укреплению доверия между клиентами и финансовыми учреждениями. По мнению депутатов, использование кодового слова создаст дополнительную гарантию того, что клиент разговаривает с настоящим представителем банка, а не с мошенником.

Специальное слово будет известно только клиенту и банку. Если при звонке с номера, похожего на банковский, не будет названо кодовое слово, то клиент сразу поймет, что это звонок от злоумышленников.

Кроме того, сегодня Госдума проголосовала за поправку о возможности для граждан назначать доверенных лиц, к которым банк будет обращаться за подтверждением денежных операций.

Напомним, 24 марта комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством. 18 марта Госдума приняла инициативу в первом чтении.