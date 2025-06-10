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10.06.2025 в 18:10

Госдума приняла закон о национальном цифровом сервисе

Пользователи смогут переписываться, совершать звонки и получать госуслуги

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса. Приложение объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов.

Пользователи смогут совершать звонки, переписываться на русском языке, государственных языках республик, входящих в состав страны, и других языках народов России. На платформе будут размещать рекламу на указанных языках, сообщает ТАСС.

Россияне получат доступ к сведениям из своих документов (паспорта, студенческого билета и т. д.) благодаря интеграции платформы с порталом «Госуслуги» и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Удостоверять личность можно будет при помощи цифрового ID. Это может пригодиться при подтверждении возраста и права на льготы, регистрации в отелях и гостиницах.

Платформу можно будет использовать для подписания документов с помощью усиленной квалифицированной (или неквалифицированной) электронной подписи. В пресс-службе Госдумы отметили, что наличие и использование сервиса не отменит бумажные документы. При необходимости их предъявление может быть обязательным.

Кроме того, на платформу переместят образовательные сервисы и чаты, которые используются учебными заведениями всех уровней.

Законопроект о создании национального многофункционального цифрового сервиса был внесен в Госдуму в конце мая главой комитета нижней палаты парламента по информационной политике Сергеем Боярским. Новый инструмент обеспечит россиянам безопасную и доверенную среду для общения и получения как государственных, так и коммерческих услуг.

Национальный сервис создадут на базе цифровой платформы VK. Этим летом состоится презентация проекта, в рамках которой будет представлен план поэтапного внедрения функциональности.

Госдума законопроект Национальный мессенджер
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